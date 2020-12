Mercato contadino: domenica in piazza Castello dalle 8 alle18 le produzioni agricole locali di stagione

Frutta e verdura di stagione, ma anche miele, formaggi, riso, insaccati e salumi, farine, pasta, confetture e verdure sott’olio: sono i prodotti delle aziende agricole locali che saranno disponibili sui banchi del Mercato contadino che proseguirà la sua attività domenica 20 dicembre 2020 dalle 8 alle 18 in piazza Castello, a Ferrara.

Come nei mesi di ottobre e novembre, anche nel mese di dicembre 2020, la 1.a e 3.a domenica del mese la manifestazione si terrà in piazza Castello a cura dell’associazione Strada dei vini e dei sapori della Provincia ferrarese in sinergia con il Comune di Ferrara.

In occasione dell’organizzazione del mercato è prevista la modifica della viabilità disposta dal Corpo di Polizia locale Terre estensi, con revoca dell’area pedonale in piazza Castello ed istituzione della Ztl accessibile ai mezzi degli operatori del mercato che dovranno essere muniti di autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Permessi Ztl del Comune (viale IV Novembre 9, Ferrara). Tali provvedimenti avranno validità domenica 20 dicembre 2020 dalle 7 alle 20.