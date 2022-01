Mercoledì 12 Hera al lavoro per potenziare la rete idrica nella frazione di San Nicolò.

Mercoledì 12 gennaio i tecnici del Gruppo Hera svolgeranno alcuni lavori di potenziamento della rete idrica a San Nicolò. Tali interventi sono inseriti nel progetto di rinnovi nel Comune di Argenta, e sono finalizzati a rendere più efficiente e resiliente l’infrastruttura di distribuzione dell’acqua nel territorio ferrarese.

Le attività, che avranno luogo dalle 08,30 alle 18, potrebbero causare cali di pressione nelle frazioni di S. Nicolò, Ospital Monacale, Santa Maria Codifiume e Traghetto nel territorio comunale di Argenta e, per quanto riguarda il capoluogo, a Bova e Marrara.

Non sono previste interruzioni del servizio, se non per un limitato gruppo di utenti situati a breve distanza dal punto di intervento, ovvero a S. Nicolò, in via Nazionale. Tutti gli interessati saranno avvisati individualmente.

Ricordiamo infine che, al ripristino del servizio, potrebbe verificarsi un temporaneo intorbidimento dell’acqua. Tale fenomeno non ne pregiudica la potabilità, suggeriamo comunque di lasciare scorrere l’acqua per qualche minuto, prima di utilizzarla.

Hera si scusa con i clienti per i disagi eventualmente arrecati e assicura il massimo impegno nel contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.