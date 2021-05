Mercoledì 2 giugno, celebrazioni ferraresi per il 75° anniversario della nascita della Repubblica

Mercoledì 2 giugno 2021 – 75° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana – si terranno a Ferrara iniziative e incontri organizzati dalla Prefettura di Ferrara con la collaborazione del Comune di Ferrara per celebrare la Festa della Repubblica. Il calendario della giornata è stato illustrato in mattinata (31 maggio 2021) a palazzo Don Giulio d’Este dal Prefetto Michele Campanaro e dall’Assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli.

Hanno partecipato alla presentazione anche il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Antonio Marchese, il Presidente dell’Istituto di Storia Contemporanea Anna Quarzi, il Presidente della sede provinciale ANMIG Giorgio Pancaldi, il Presidente dell’Aeroclub Stefano Vita Finzi Zaiman e Monica Lorenzetti, area manager di BPER Ferrara, partner della manifestazione. Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri interverrà alle iniziative in programma.

Questo il calendario della giornata (Prefettura di Ferrara – Ufficio territoriale del Governo – 2 giugno 2021 – 75° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA):

Mercoledì 2 giugno:

– ore: 9,00 – Palazzo Giulio d’Este – Imbandieramento della facciata del Palazzo del Governo, a cura dei Vigili del Fuoco di Ferrara

– ore: 9,30 – Ferrara – Via Fossato dei Buoi n. 3 – Scoprimento lapide dedicata ad Alda Costa

– ore: 10,00 – Piazza Trento e Trieste – Deposizione della corona d’alloro del Prefetto della provincia di Ferrara al Monumento della Torre della Vittoria in Piazza Trento Trieste, insieme al Sindaco della Città di Ferrara e alla massima autorità militare della provincia (Comandante COA di Poggio Renatico) – *trombettiere aeronautica per silenzio in presenza di un contenuto numero di autorità e di una rappresentanza delle Associazioni combattentistiche e d’arma, nel rispetto delle misure anticovid-19.

– ore: 10,45 – Palazzo Giulio d’Este – Consegna onorificenze al “Merito della Repubblica Italiana” a seguire: – intervento dello storico Prof. Michele d’Andrea “Spigolature onorifiche”

– ore: 16,00 – Ferrara – Aeroporto “G. Fabbri” – Esibizione a cura della Scuola Paracadutismo Ferrara: lancio paracadutisti con bandiera italiana più grande d’Italia

– ore: 18,00 – Palazzo Giulio d’Este – Cerimonia di consegna delle Medaglie d’onore del Presidente della Repubblica agli ex internati militari e civili nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto durante il secondo conflitto mondiale a seguire: Premiazione del concorso dedicato agli studenti delle scuole medie di II grado di Ferrara e provincia “Le Madri Costituenti”

Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle note misure di contenimento del Covid-19