“Mi ritrovai per una selva oscura – in cammino con Dante”: il 12 agosto Maratona di lettura alla Biblioteca Bassani

“Mi ritrovai per una selva oscura – in cammino con Dante” è il tema scelto per la 18.a edizione della Maratona di lettura di Ferragosto della Biblioteca Bassani, tradizionale appuntamento con i tanti appassionati che amano ritrovarsi ogni anno nello spazio culturale del Barco in programma giovedì 12 agosto (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18,30).

La partecipazione alla Maratona (consiste nella lettura ad alta voce per la durata di 4/5 minuti di un brano scelto in biblioteca, a casa o in libreria) è libera e senza limiti di età, ma occorre prenotarsi (0532 797414-418) comunicando autore, titolo e orario scelti. I partecipanti dovranno essere iscritti a una delle biblioteche del Polo Unificato Ferrarese. L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata direttamente e consente di fruire dei servizi di tutte le biblioteche del sistema.

Per chi desideri preparare un intervento, nei locali della biblioteca sono disponibili libri, CD, DVD per adulti e ragazzi (narrativa, saggi, poesie, ecc.) sul tema oggetto della maratona. Il bosco dantesco, che segna l’incipit del cammino, si erge a labirinto umano, a percorso iniziatico toccato da luci e ombre. Con Dante attraversiamo paesaggi dell’anima e terreni perché l’oltretomba dantesco è ricco di terra, albe, tramonti, sole, stelle, piante. Una natura ricca di vitalità. Cerchiamola assieme nei libri, nei passaggi letterari che più amiamo, per restituire con la voce a quei luoghi che sono metafora di un viaggio interiore.

Informazioni: Biblioteca Bassani (via Giovanni Grosoli 42 a Barco) tel. 0532 797414 mail [email protected]