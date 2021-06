Microplastiche create dal non corretto sfalcio dell’erba, raccolte in rotoballe di cui è ignara la destinazione. E’ questo l’allarme del Gruppo Difesa Ambientale Estense, giovani volontari ferraresi che chiedo più controlli da parte del Comune di Ferrara nei confronti delle aziende che gestiscono in appalto il servizio del verde pubblico