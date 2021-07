“Moda, danza, acconciatura” 2021: la sfilata ai Trepponti di Comacchio – VIDEO

Una serata evento tra le più attese dell’estate comacchiese, in cui l’eccezionale palcoscenico dei Trepponti fa da sfondo a un’esibizione di grande eleganza, in cui si fondono l’eleganza delle danzatrici, la bellezza delle modelle, la sapienza artigiana di acconciatrici e truccatori, la suggestione della moda e lo spettacolo della musica.



Moda Danza & Acconciatura

Nata molti anni fa da un’idea di Giordano Conti – acconciatore, organizzatore di eventi e socio storico di Cna – la serata-evento “Moda Danza & Acconciatura” quest’anno va in scena ai Trepponti di Comacchio domenica 25 luglio.

“Sarà una serata indimenticabile – assicura Giordano, autentico patron della serata – Rispetteremo tutte le misure di sicurezza e per questo ospiteremo un numero limitato di spettatori, ma non abbiamo voluto rinunciare a questa serata che per noi è e resta un simbolo di ripartenza”.

Direttore artistico della serata-evento è Saverio Rizzetto: “abbiamo costruito un vero e proprio spettacolo corale – spiega – che contiene esibizioni di alto livello ed esalta la creatività delle aziende partecipanti”. Gli artisti che si esibiranno sono stati individuati dal produttore ferrarese Gaetano Federici. La regia dello spettacolo è affidata a Elena Malanchini, Presidente di Cna Benessere e Sanità Ferrara.

La serata è organizzata da ANAM (Accademia Nazionale Acconciatori Misti) in collaborazione con la Cna di Ferrara. È patrocinata dal Comune di Comacchio e partecipa al progetto RivieraDanza. Gli incassi saranno devoluti, come già in passato, alla fondazione Telethon.

Il ruolo di Cna Ferrara

Cna Ferrara collabora da sempre all’organizzazione della serata Evento “Moda Danza e Acconciatura”: “questa serata rappresenta i valori in cui Cna crede – spiega il Presidente Davide Bellotti – Da un lato valorizza le capacità delle imprese, nei diversi settori: dalla moda all’acconciatura, dall’estetica alla creatività allo spettacolo. Dall’altro valorizza il territorio e la sua bellezza. Non potevamo certo rinunciare a questa grande occasione, dopo i mesi difficili dell’emergenza”.

Le aziende

La serata sarà condotta da Vittoria Tomasi e Alessandro Bini, due professionisti di grande esperienza.

Sul palcoscenico sfileranno sedici splendide modelle, per le coreografie di Chantal Fischer, che presenteranno le creazioni di: Atelier il Sogno; Maison Blanche; Scaroni Gioielli; Anna MA’ e Lorella Chinaglia formazione Moda e Sartoria. Ciascuna sfilata sarà arricchita dalla presenza di una testimonial: Chantal Fischer per Atelier il Sogno: la cantautrice Afrogoldie (vedi oltre) per Maison Blanche; Laura Coden, seconda classificata a Missa Italia 2017 e vedette di Donnavventura sfilerà per Anna MA’; la modella Veronica Avanzolini, seconda classificata a Miss Mondo 2018 sarà in passerella per Scaroni Gioielli; la pallavolista Sophie Blasi sarà in passerella per Lorella Chinaglia Formazione Moda e Sartoria.

Lo spettacolo

I momenti di spettacolo vedranno protagonisti artisti famosi individuati dal produttore Gaetano Federici.

Sul palcoscenico dei Trepponti si rimarrà incantati dalle evoluzioni nel tango della coppia Linda Gallerani e Michele Andreoni.

Si potrà ammirare la grazia della danzatrice classica Natascha Mair, per anni prima ballerina all’Opera di Vienna e dal 2020 prima ballerina all’English National Ballet di Londra.

La cantautrice Afrogoldie, protagonista del successo della hit “Love Me” sarà sulla scalinata dei Trepponti di Comacchio affiancata dalla violinista Ilaria Coratti: presenteranno insieme un nuovo brano in anteprima assoluta.

Allo spettacolo parteciperanno inoltre le scuole di danza Associate MPS coordinate dalla Presidente di MSP Ferrara Lara Liboni: Kemi Dance Center; La soffitta delle arti; VL Fusion Lab; La bottega degli artisti; My Life.

Il ricordo di Remo Brindisi

La serata “Moda Danza Acconciatura” ospiterà un evento speciale dedicato al Maestro Remo Brindisi, di cui ricorre il 25esimo anniversario della scomparsa. Sarà un momento di spettacolo ispirato alla “Regata delle donne”, organizzata nel 1995 per ricordare la regata organizzata dalle donne di Comacchio nel 1598, in occasione della visita di Clemente VII a Pomposa e Comacchio dopo la devoluzione estense. Il Maestro Brindisi per quella occasione disegnò i bozzetti dei costumi delle donne, che saranno esposti a Palazzo Bellini.

Alla Regata delle donne e al venticinquennale della scomparsa di Remo Brindisi saranno ispirati anche i balletti che verranno messi in scena dalle scuole Associate MSP.

Le celebrazioni dedicate al Maestro avranno un seguito: il 3 agosto nel giardino della Casa Museo di Lido di Spina si terrà una serata di danza in suo onore.

Conclusione in bellezza

Al termine della serata è previsto, al posto dei consueti fuochi d’artificio, un grande laser-show che illuminerà lo splendido scenario dei Trepponti di Comacchio.

Gli sponsor

L’organizzazione della serata ringrazia le aziende che, con il proprio contributo hanno reso possibile la serata. I loghi delle aziende sono rappresentati nella locandina allegata.

Dirette e speciali

La serata sarà trasmessa in diretta Facebook dalla web TV 9MQ. Telestense dedicherà uno speciale alla serata con immagini e interviste.