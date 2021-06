Montesano e sangue vaccinati, Avis Provinciale Ferrara: “Bufala pericolosa” – VIDEO

E’ una bufala davvero pericolosa quella che Enrico Montesano ha, in questi giorni, diffuso sui social. L’attore romano, convinto no vax, attraverso il suo profilo Facebook, era intervenuto dicendo che “il sangue donato dalle persone vaccinate contro il Covid-19 verrebbe inutilizzato e buttato via”.

“Una notizia falsa e molto pericolosa per la salute pubblica” dicono i vertici dell’Avis provinciale di Ferrara, che in questo caso sono anche professionisti della sanità pubblica come l’ex Direttore di Malattie Infettive del S.Anna, il Dottor Florio Ghinelli, oggi Direttore Sanitario dell’avis provinciale e il Professor Gabriele Anania, attuale medico chirugo del S.Anna e vicepresidente dell’avis provinciale di Ferrara.