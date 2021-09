Mostre e Incontri gratuiti alla Delizia Estense di Belriguardo di Voghiera dall’1 al 10 ottobre prossimi

Il Gruppo Economia di Ferrara (Gecofe) e la Pro Loco di Voghiera, insieme al Comune di Voghiera, hanno organizzato due mostre e diversi incontri, ad ingresso libero e gratuito, per promuovere una riflessione sul ruolo della donna nelle nostre società, sui migranti e la rotta balcanica, sulla libertà di movimento e sul reddito universale di base. Alla fine del percorso dedicheremo un intero pomeriggio all’economia per togliere il velo sugli effetti attesi dei deficit e dei debiti pubblici accumulati nell’ultimo periodo.

La Delizia Estense di Belriguardo si trova nel territorio di Voghiera, Strada Provinciale n. 274, a circa 15 km da Ferrara e ospiterà in tale ambito dal 1 al 10 ottobre prossimi il seguente programma:

“Il Paese dei leoni addormentati”, mostra nata nell’ambito del Progetto “Le formiche della Pace: donne insieme per un mondo migliore”, offre una visione d’insieme sulla realtà di un paese, l’Afghanistan, che stenta a trovare la strada di una autentica democrazia dove anche le donne, sottostimate da una cultura tribale fondamentalista, si vedano finalmente riconosciuti pari diritti e pari dignità. Inaugurazione, alla presenza delle Autorità locali e della Pro Loco di Voghiera, il 1 ottobre alle ore 16,00 con la presenza e le parole di Nedda Alberghini dell’Associazione “Le case degli Angeli di Daniele”

“L’utopia non è l’irrealizzabile ma l’irrealizzato”, mostra realizzata dalla Comunità Emmaus, per la libertà di movimento, secondo l’art. 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e per un reddito di base universale e incondizionato. Inaugurazione, alla presenza delle Autorità locali e della Pro Loco di Voghiera, e dibattito il 2 ottobre alle ore 16,00, con Gianni Belletti della Comunità Emmaus di San Nicolò

Il programma prevede inoltre i seguenti incontri:

2 ottobre – ore 17,00 – “La rotta balcanica”, parole e immagini, con Agata Sorici e Sara Bighini, attiviste delle associazioni Ya Basta e Laboratorio di Salute Popolare di Bologna.

3 ottobre – ore 14,45 – “Flash mob” per promuovere l’allattamento al seno, a cura del Servizio Salute Donna Ausl Ferrara, nell’ambito dell’iniziativa “Settimana mondiale dell’allattamento 2021”.

3 ottobre – ore 16,00 – Intervista e racconti afghani di Gholam Najafi autore dei libri “il mio Afghanistan”, “il tappeto afghano” e “Tra due famiglie”. L’autore, fuggito dal suo paese d’origine verso il Pakistan, l’Iran, la Turchia, la Grecia e infine l’Europa, risiede in Italia dal 2006, a Venezia.

9 ottobre – ore 15,30 “l’Altra Faccia della Moneta: perché tra un anno avremo bisogno di capire di nuovo l’economia” a cura del Gruppo Economia di Ferrara (Gecofe)

Le mostre rimarranno nel locali della Delizia Estense del Belriguardo, aperte al pubblico negli orari di apertura del museo, dal 1 ottobre al 10 ottobre.

L’ingresso per le mostre e per tutti gli eventi è libero e gratuito.

Gli eventi saranno organizzati nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.