Motociclista muore a 56 anni in un incidente stradale

Un ferrarese di 56 anni, Fabrizio Bolognesi, è morto in un incidente stradale ieri pomeriggio sulla Porrettana all’altezza di Lovoleto, frazione di Granarolo in provincia di Bologna.

Vigile urbano in servizio da anni a Copparo, alle 17 era a bordo della sua moto e stava viaggiando con un gruppo di amici motociclisti.

Per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri, Bolognesi sarebbe caduto e dopo sarebbe stato travolto da un’auto.

Immediato l’intervento dei soccorritori ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Il sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni, ha affidato un messaggio al suo profilo Facebook: “Siamo attoniti e siamo precipitati in un grande cordoglio” scrive il primo cittadino. “Una perdita molto dolorosa per Copparo e per il corpo, ci stringiamo alla famiglia di Fabrizio e siamo vicini ai suoi colleghi” le parole di Pagnoni.