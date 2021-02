MovingFE: fare sport anche da casa con le palestre – INTERVISTE

“MovingFE – Palestre virtuali” è la piattaforma web dedicata alle attività sportive del territorio che è stata presentata lunedì nella residenza municipale.

Realizzata dal Comune di Ferrara nell’ambito delle iniziative di “Ferrara si aiuta”, MovingFE è stata ideata sia per favorire la possibilità per tutti di fare attività fisica, sia per dare una vetrina gratuita di visibilità a palestre, istruttori, istruttrici e operatori sportivi di Ferrara. Per registrarsi come utente o come operatore/operatrice sportivi ci si può registrare al link www.movingfe.com.



“MovingFE – ha spiegato l’assessore allo Sport Andrea Maggi – è uno strumento che è ora a disposizione di tutti i cittadini che vogliono rimanere in forma e in salute allenandosi da casa, così come pure degli operatori sportivi del territorio che, a causa della pandemia, devono sottostare a una limitazione così prolungata della loro attività, tale da mettere a rischio l’intero settore. Attraverso questa piattaforma, gli istruttori possono promuovere i loro corsi online, caricandoli direttamente o rimandando al loro link o sito internet di riferimento a cui i cittadini potranno collegarsi da casa e svolgere quindi attività motoria guidati da esperti. L’attività fisica e il movimento sono indispensabili per il benessere e la salute delle persone. Ci sono già seri studi scientifici che mettono in guardia sui rischi nel medio e lungo periodo del protrarsi dell’inattività fisica e motoria. Per questo abbiamo pensato a un modo per favorire il più possibile l’opportunità di mantenersi in movimento, con benefici che si riflettono sia sulla salute fisica sia su quella psicologica e mentale”.

La piattaforma MovingFE è stata illustrata dal progettista Daniele De Rosa della società cooperativa Alpaca che si occupa della sua implementazione, che ha spiegato come si possa accedere dal computer, tablet o cellulare, con il link disponibile anche sulla homepage del sito del Comune di Ferrara.

Sono quindi intervenuti gli esperti dell’esercizio fisico Michele Felisatti e Luca Pomidori della palestra Esercizio Vita, centro riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna con una certificazione per l’Attività Motoria Adattata e tra i primi che hanno già caricato sulla piattaforma MovingFE tutorial e corsi, ai quali è già possibile iscriversi.

“Come tecnici del settore – ha detto Michele Felisatti – siamo presenti al Tavolo di lavoro del Ministero della Salute, dove si scrivono le linee di indirizzo per la promozione dell’attività fisica e la tutela della salute nelle attività sportive. L’offerta di una piattaforma per l’attività sportiva come questa che è stata creata dall’amministrazione comunale di Ferrara, che ringraziamo, è la prima che mi risulta essere stata fatta a livello nazionale, promossa a livello istituzionale. Un’iniziativa che auspichiamo possa essere da modello anche a livello più ampio, come strumento per raggruppare e dare visibilità operativa a tutte le attività sportive di un territorio”.

Per info: sito web https://www.movingfe.com, email [email protected]