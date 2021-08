MOVINGFE FERRARA SI AIUTA

Presentata la piattaforma per sostenere istruttori e palestre

La piattaforma MovingFE, fatta realizzare dal Comune nell’ambito del progetto ‘Ferrara Si Aiuta’ per sostenere istruttori e palestre ferraresi e per incentivare attività fisica e benessere di tutti i cittadini, si presenta in versione rinnovata. Nella conferenza stampa di oggi (lunedì 2 agosto 2021) insieme con il lancio di un video che promuove la possibilità di fare attività all’aperto in tanti spazi verdi del territorio comunale ferrarese, è stata presentata la possibilità di utilizzare un calendario interattivo consultabile su MovingFE, attraverso il quale società e istruttori ferraresi possono proporre le loro attività estive e i cittadini iscriversi ai vari corsi e iniziative proposti.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’assessore allo Sport Andrea Maggi, il progettista della cooperativa informatica Alpaca Daniele De Rosa che per il Comune ha realizzato la piattaforma MovingFE insieme con i rappresentanti di alcune delle società sportive già presenti su MovingFE o che hanno partecipato al video: Michele Felisatti per Esercizio Vita, la presidente del Gruppo sportivo terapeutico Anffas Francesca Palazzi, l’istruttore di yoga Marco Cavallari di Seiryoku Kan-YogAzonzo, il presidente della palestra di danza M2-Ouverture di Melania nonché presidente del Csi Enrico Venturini, l’istruttore Aics di Qi Gong e Tai Ji Quan Amedeo Vancini, il presidente di Ferrara Baseball nonché presidente della Federazione Fibs a livello regionale Edmondo Squarzanti, Patrizia Lazzari per la Scuola Calcio dell’Atletico Ferrara.

Il calendario sportivo interattivo è ora consultabile sulla piattaforma MovingFE al link https://www.movingfe.com. Il calendario serve a rendere consultabile la programmazione di corsi e lezioni sportive disponibili per tutti. Con la bella stagione è diventato infatti possibile e piacevole fare attività fisica anche all’aperto, dove tra l’altro tutti potranno continuare a farla ancora in presenza, in attesa di regolarizzare le iscrizioni secondo quelle che sono le nuove indicazioni ministeriali. Tutte le società possono inviare i loro appuntamenti con data, orario, luogo, info su attrezzatura di base da avere e riferimenti di contatto (telefono, email) all’indirizzo di posta elettronica [email protected] perché vengano inseriti in calendario.

Sulla versione rinnovata di MovingFE è a disposizione anche un video promozionale dell’attività all’aperto, con una rappresentanza di istruttori esemplificativi dell’ampio ventaglio di discipline praticabili a Ferrara. Il calendario sportivo interattivo è stato inserito sulla piattaforma MovingFE, proprio nell’ottica di dare un supporto a palestre e istruttori per promuovere i loro corsi e le loro iniziative, incentivando nello stesso tempo i cittadini a fare sport. Su questo calendario online vengono indicate – giorno per giorno – le iniziative sportive che sono a disposizione a Ferrara, ad esempio all’interno del cartellone “Giardino per tutti” promosso dal Comune nel Parco Coletta sotto al Grattacielo, ma anche quelle che ciascun istruttore ha in programma in luoghi a sua scelta della città e delle sue frazioni.

L’obiettivo del Comune è quindi duplice: supportare gli operatori sportivi che hanno un’attività che l’emergenza sanitaria ha messo a lungo a dura prova e incentivare le persone a praticare sport, scegliendo quello più vicino alle proprie predisposizioni, gusti, età e capacità. Il messaggio del video, prodotto dal Comune di Ferrara, è quello di utilizzare di MovingFE per promuovere le tante attività sportive che i vari istruttori/palestre/società sportive della città offrono, di cui qui è contenuto un piccolo campionario di iniziative praticabili nei tanti spazi all’aperto che sono disponibili nella nostra città.

Nel video sono indicati i nomi delle discipline e delle società che hanno partecipato, ma anche le diverse location che sono state utilizzate: da Parco Bassani dove l’Ufficio Sport del Comune dà la possibilità a tutte le palestre o istruttori che lo richiedono di avere uno spazio per fare i loro corsi, agli spazi verdi delle Mura e del sottomura, ma anche al Campo scuola, ai campi sportivi e alle piazze dove è possibile fare attività come il pattinaggio e l’hockey.

Fare movimento e praticare uno sport è molto importante per la salute e il benessere di tutti. Le immagini del video mostrano che a Ferrara ci sono tanti tipi di attività fisica a disposizione, tra i quali ciascuno può trovare quello più adatto alle proprie possibilità e alle proprie inclinazioni. L’attività all’aperto, poi, consente a ognuno di portare avanti il proprio sport senza vincoli.

Nel video sono mostrate attività esemplificative di discipline praticabili all’aperto con la partecipazione delle società sportive che si sono messe a disposizione per darne dimostrazione: Tchoukball asd per il tchoukball (una disciplina che mescola regole di diversi sport, tra i quali pallamano e pallone), Ouverture di Melania per la danza classica e contemporanea, Seiryoku Kan-YogAzonzo per lo yoga, Aics-Associazione italiana cultura e sport con il Comitato Qi Gong e Tai Ji Quan per questi stili e pratiche appartenenti alle arti marziali cinesi, Ferrara Hockey asd per l’hockey in line, la Polisportiva Putinati Uisp per l’atletica, Ferrara Baseball per il baseball. Le riprese sono state realizzate dal video operatore Andrea Forlani.