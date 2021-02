Presentata in Comune la piattaforma web dedicata alle attività sportive del territorio

“MovingFE – Palestre virtuali” è la piattaforma web dedicata alle attività sportive del territorio che è stata presentata oggi (lunedì 15 febbraio 2021) nella residenza municipale.

Realizzata dal Comune di Ferrara nell’ambito delle iniziative di “Ferrara si aiuta”, MovingFE è stata ideata sia per favorire la possibilità per tutti di fare attività fisica, sia per dare una vetrina gratuita di visibilità a palestre, istruttori, istruttrici e operatori sportivi di Ferrara. Per registrarsi come utente o come operatore/operatrice sportivi ci si può registrare al link www.movingfe.com.

“MovingFE – ha spiegato l’assessore allo Sport Andrea Maggi – è uno strumento che è ora a disposizione di tutti i cittadini che vogliono rimanere in forma e in salute allenandosi da casa, così come pure degli operatori sportivi del territorio che, a causa della pandemia, devono sottostare a una limitazione così prolungata della loro attività, tale da mettere a rischio l’intero settore. Attraverso questa piattaforma, gli istruttori possono promuovere i loro corsi online, caricandoli direttamente o rimandando al loro link o sito internet di riferimento a cui i cittadini potranno collegarsi da casa e svolgere quindi attività motoria guidati da esperti. L’attività fisica e il movimento sono indispensabili per il benessere e la salute delle persone. Ci sono già seri studi scientifici che mettono in guardia sui rischi nel medio e lungo periodo del protrarsi dell’inattività fisica e motoria. Per questo abbiamo pensato a un modo per favorire il più possibile l’opportunità di mantenersi in movimento, con benefici che si riflettono sia sulla salute fisica sia su quella psicologica e mentale”.

La piattaforma MovingFE è stata illustrata dal progettista Daniele De Rosa della società cooperativa Alpaca che si occupa della sua implementazione, che ha spiegato come si possa accedere dal computer, tablet o cellulare, con il link disponibile anche sulla homepage del sito del Comune di Ferrara.

Sono quindi intervenuti gli esperti dell’esercizio fisico Michele Felisatti e Luca Pomidori della palestra Esercizio Vita, centro riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna con una certificazione per l’Attività Motoria Adattata e tra i primi che hanno già caricato sulla piattaforma MovingFE tutorial e corsi, ai quali è già possibile iscriversi.

“Come tecnici del settore – ha detto Michele Felisatti – siamo presenti al Tavolo di lavoro del Ministero della Salute, dove si scrivono le linee di indirizzo per la promozione dell’attività fisica e la tutela della salute nelle attività sportive. L’offerta di una piattaforma per l’attività sportiva come questa che è stata creata dall’amministrazione comunale di Ferrara, che ringraziamo, è la prima che mi risulta essere stata fatta a livello nazionale, promossa a livello istituzionale. Un’iniziativa che auspichiamo possa essere da modello anche a livello più ampio, come strumento per raggruppare e dare visibilità operativa a tutte le attività sportive di un territorio”.

Per info: sito web https://www.movingfe.com, email [email protected]

LA SCHEDA – Il Comune di Ferrara presenta “MovingFE – PALESTRE VIRTUALI” la piattaforma web dedicata a tutti i cittadini che vogliono rimanere in forma allenandosi da casa e agli operatori sportivi del territorio che offrono corsi online.

La piattaforma è ad accesso gratuito sia per gli utenti che per gli operatori e le palestre che vogliono promuovere le loro attività.

L’idea è quella di valorizzare la pratica sportiva dando spazio e visibilità ai professionisti della nostra città, garantendo la qualità del servizio e creando un rapporto di fiducia tra utenti e palestre virtuali del territorio.

Cos’è Moving FE

La piattaforma web è pensata per fare da supporto, promozione e vetrina alle realtà sportive ferraresi e per favorire la possibilità per tutti di fare attività fisica.

Lo spazio virtuale è accessibile dalla home-page del Comune di Ferrara ed è finalizzato a dare visibilità ai corsi e ai profili degli operatori ferraresi (palestre o istruttori) di tutte le discipline sportive. L’iscrizione a MovingFE è completamente gratuita e non prevede alcun costo di gestione a carico degli iscritti.

Come funziona Moving Fe per gli utenti?

Moving FE è completamente gratuita e facile da utilizzare. I cittadini possono utilizzarla da qualsiasi supporto e accedere velocemente a tutti i corsi caricati. I crsi gratuiti sono ad accesso libero, per le palestre che offrono corsi a pagamento gli utenti saranno messi in contatto con le palestre direttamente, per accordi e iscrizioni.

Come funziona Moving Fe per palestre e istruttori?

Ciascuna palestra o istruttore/istruttrice potrà registrarsi per creare uno spazio dedicato alla propria attività e caricare lì i propri corsi, che possono essere proposti al pubblico nella forma prescelta dagli operatori (gratuita o a pagamento). Sulla piattaforma potranno essere, infatti, caricati tutorial e video-lezioni così come sarà possibile per ciascun operatore sportivo collegare il proprio profilo MovingFE con siti personali o altre forme di interattività. Il rapporto con gli utenti dei corsi (iscrizione, pagamento rette, certificazioni eccetera) verrà gestito direttamente dalla singola palestra e/o istruttori e istruttrici..

Come si fa ad avere un profilo su MovingFe?

Per ottenere il proprio spazio personale all’interno di MovingFE palestre e istruttori dovranno procedere all’iscrizione, alla registrazione e all’implementazione delle proprie pagine con informazioni (breve curriculum, max 2500 battute spazi inclusi), foto (formato jpg, dimensione 1920x1080px) e video (formato orizzontale 16:9 – durata max 180 secondi, formato richiesto mp4 1080p ossia 1920x1080px). La documentazione sarà valutata allo scopo di garantire la qualità e professionalità degli istruttori coinvolti e l’avvenuta iscrizione verrà confermata via mail.

Gli istruttori autenticati riceveranno, sempre via mail, una guida per la creazione autonoma dei corsi e la loro pubblicazione online, previa autorizzazione degli amministratori del sito. In ogni caso sarà sempre garantito il supporto da parte dello staff di MovingFE per le procedure di pubblicazione.

Per qualsiasi necessità, richiesta di informazioni e assistenza si può fare riferimento all’indirizzo mail [email protected]

