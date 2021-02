Musica in fiore: nuovo progetto benefico di LILT Ferrara

Parte il primo febbraio una nuova iniziativa di LILT Ferrara, denominata “Musica in fiore”, un progetto dedicato ai pazienti oncologici che desiderino seguire un corso di musica per imparare a suonare uno strumento o a cantare.

Il progetto nasce dall’idea di Paola Di Paolo (LILT) e coinvolge la scuola di musica Estense Music Academy di Ferrara, dove gli insegnanti terranno i corsi da Gennaio a fine Maggio 2022.

Emanuela Lombardi, titolare di una fioreria e Sebastiano Scarso, titolare di un negozio di musica hanno generosamente aderito all’iniziativa impegnandosi a raccogliere fondi utili a integrare la cifra che LILT Ferrara destinerà alla realizzazione dell’intento. A tale scopo la fioreria donerà 50 centesimi per ogni mazzo di fiori venduto dal primo febbraio al 31 maggio di quest’anno mentre il negozio di musica, per lo stesso periodo, donerà 50 centesimi per ogni 10€ di incasso.