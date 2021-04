Musica in lutto, è morta Milva – VIDEO

Il mondo della musica piange la scomparsa di Milva.

Originaria di Goro (di cui per tutti era la ‘pantera’), la “Rossa” della canzone italiana aveva 82 anni.

Da tempo malata, viveva a Milano.

Popolare in Italia e all’estero, ha trionfato sui palcoscenici di gran parte del globo, ottenendo particolari consensi, oltre che in Italia, soprattutto in Germania, dove ha partecipato in molte occasioni a eventi ed a spettacoli musicali sui principali canali televisivi.

Profondo il cordoglio per la scomparsa di uno dei simboli della musica del nostro Paese degli ultimi 60 anni.