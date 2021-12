“Musica per ricominciare” concerto in streaming giovedì 23 dicembre alle 11

‘Musica per ricominciare’. La suoneranno giovedì 23 dicembre alle 11 gli allievi degli Indirizzi Musicali delle Scuole Medie Boiardo e De Pisis, nell’Auditorium della sede di viale Krasnodar. L’idea di un Ensemble Boiardo/De Pisis composto da allievi e insegnanti di strumento dei due istituti, è nata quest’anno per rimarcare l’importanza della musica d’insieme preparata in gruppo ed eseguita dal vivo.

Maria Gaiani, dirigente dell’Istituto Comprensivo Filippo De Pisis, sottolinea “come molti degli allievi coinvolti suonino solo da poco più di due anni (i più piccoli ancora da meno) e come questo momento rappresenti una sfida simbolica e ricca di significati, soprattutto in piena pandemia. Si immagini quanto sia stato stato difficile imparare solo a distanza a suonare uno strumento, specialmente per chi si era appena accostato due anni fa a questa nuova, particolare materia”.

Per Antonietta Allegretta, da quest’anno a capo dell’Istituto Comprensivo Alda Costa di cui la Boiardo fa parte, “acquista particolare significato il fatto che l’orchestra sia composta da ragazzi e docenti delle scuole medie De Pisis e Boiardo, vale a dire gli istituti storici dell’Indirizzo musicale nella nostra città, che proprio nel 2021 ha compiuto 30 anni”.

Le scelte musicali di De Pisis e Boiardo per questo particolarissimo concerto sono cadute su tre tra le più celebri colonne sonore di John Williams, un’autentica icona della world music, accanto ad Ennio Morricone detentore del primato di popolarità assoluta del genere “musica da film”. “Indiana Jones”, “Star Wars” e “Superman” sono anche il risultato dell’eccellente lavoro di adattamento di un ex alunno della Scuola Media De Pisis: Mattia Novelli, che fin da bambino si è appassionato alle colonne sonore dei film (in particolare, di Ennio Morricone) ed ora, ventenne, studia composizione al Conservatorio Frescobaldi.

Musica per ricominciare è solo la prima iniziativa di un anno scolastico che segna il trentennale dell’Indirizzo Musicale nella nostra città e nella provincia di Ferrara: una realtà importantissima che ha avvicinato alla pratica della musica centinaia di allievi, molti dei quali ne hanno proseguito lo studio a livello accademico, diplomandosi in Conservatorio e facendo della musica una vera e propria professione.

Il concerto di giovedì 23 dicembre sarà diffuso in diretta streaming nelle classi dei due Istituti. L’Ensemble Boiardo/De Pisis, diretto per l’occasione da Claudio Miotto, sarà costituito dagli allievi: Pietro Canella, Sara Carrà, Alessandro Godano, Giovanni Grassi, Alice Manfredini ed Emma Trevisani (chitarre Boiardo), Lopez Anasudu, Meghan Ansley, Alessandro Grandi, Sofia Massari, Yu Yue Shao e Mattia Valieri (chitarre De Pisis), Gabriel Bergamini, Emma Bushi, Claudio Di Nunzio, Matteo Fiorini, Alice Grossi ed Andrea Romano (clarinetti De Pisis), Eleonora Ferracioli, Giovanni Sfarra, Diego Spadi e Federico Ventura (flauti traversi Boiardo), Serena Boari, Ilaria De Lellis, Agata Fiocchi, Giorgia Lupu e Marcello Trombini (flauti traversi De Pisis), Giulia Melato e Vittorio Padovani (pianoforte Boiardo). Anche gli insegnanti Valeria Astolfi (flauto traverso), Lorenzo Babbini (chitarra), Gianluigi Cavallari ed Elisa Facchini (violino), Morena Mestieri (flauto traverso) ed Anna Maria Paci (chitarra basso) parteciperanno direttamente all’esecuzione.