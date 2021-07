“Musica Pomposa” continua con i “Carmina Burana” di Carl Orff nel parco dell’Abbazia,

Con un concerto dedicato alle vittime della pandemia, i Carmina Burana di Carl Orff, prosegue domani, giovedì 29 luglio, nel parco San Guido Abate dell’Abbazia di Pomposa, la rassegna ‘Musica Pomposa’, giunta alla sua 56^ edizione. L’Orchestra Arcangelo Corelli di Ravenna, grazie ad un format in esclusiva per l’Italia, accompagnata dalla Corale Quadriclavio di Bologna, porterà in scena, con inizio alle ore 21,15, un concerto di grande forza evocativa e di straordinario spessore artistico, che sta registrando il tutto esaurito nelle tante serate scritturate dai più prestigiosi teatri.

Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria, organizzato dal Comune di Codigoro in collaborazione con la Civica Scuola di Musica di Comacchio, diretta da Giorgio Borgatti e da Alessandro Vanzini, fa parte della stagione concertistica Musica Pomposa, realizzata in sinergia con Emilia Romagna Festival, diretta da Massimo Mercelli. Ben 70 elementi, tra orchestrali e coro porteranno in scena l’opera piu’ celebre di Carl Orff.

Fu proprio lo stesso compositore tedesco ad affermare che “Tutto ciò che ho scritto finora e che è stato pubblicato può essere distrutto. I miei lavori iniziano con i Carmina Burana.” Il progetto è stato approvato, in esclusiva per l’Orchestra Corelli dalla Fondazione Orff. Con questo lavoro Orff rende omaggio ai componimenti medievali scritti tra l’XI e il XII secolo dai clerici vagantes e dai goliardi, un omaggio che sarà amplificato dalla magnifica cornice monumentale medievale del complesso abbaziale di Pomposa.

“Dopo un periodo buio e difficile per l’Italia e per la nostra comunità che per prima, nella provincia di Ferrara, ha toccato con mano il dolore della perdita di persone care provocato dalla pandemia – commenta il Sindaco Sabina Alice Zanardi -, abbiamo pensato di organizzare un concerto interamente dedicato alle vittime del Covid. Con un pensiero carico d’affetto, vogliamo ricordare chi non ce l’ha fatta, rinnovando la nostra vicinanza ai loro familiari. Sarà una serata per stare idealmente tutti uniti in un grande abbraccio attraverso il linguaggio universale della musica, in un luogo in cui Mille anni fa la musica è nata, grazie al genio di Guido monaco.”

I solisti invitati ad esibirsi nelle rappresentazioni dei Carmina Burana, la soprano Federica Livi, il tenore Francesco Tuppo ed il baritono Carlo Morini, sono professionisti affermati, artisti di alto livello, che vantano riconoscimenti nel panorama musicale italiano.

Jacopo Rivani che, nonostante la giovane età ha già diretto piu’ di 150 recite d’opera e oltre 50 concerti sinfonici, incassando un grande successo di critica e di pubblico, è il direttore artistico e il direttore d’orchestra della Corelli. Il debutto al Ravenna Festival, accanto al maestro Riccardo Muti, ha segnato l’inizio di una carriera affastellata di collaborazioni prestigiose e successi.

Per informazioni e prenotazioni è necessario contattare l’Ufficio IAT di Pomposa al recapito telefonico 0533-719110 (dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 18), oppure scrivere a [email protected]

E’ possibile prenotare un massimo di due posti, tenuto conto della platea ridotta, nel rispetto delle norme anti Covid 19 in vigore.