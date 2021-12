MusicFilm: al via il Festival delle Colonne Sonore

“MusicFilm – Festival delle colonne sonore” torna a Ferrara con la quinta edizione, per la prima volta con 3 giornate di formazione, spettacolo e solidarietà, dal 17 al 19 dicembre. Organizzato dall’Associazione MusicFilm in collaborazione con Delphi International e in partnership con Ferrara la Città del Cinema.

Il Festival gode del patrocinio della Regione Emilia Romagna e il patrocino e sostegno del Comune di Ferrara, e Scena Unita, fondo per i lavoratori della musica e dello spettacolo”. Il ricavato della serata sarà destinato alla Fondazione Telethon.

Questo festival nasce a Ferrara dal desiderio di raccogliere esperienze di vita, aspirazioni e riflessioni sviluppate attorno al mondo della musica e del cinema per metterle in circolo come patrimonio comune coinvolgendo compositori, doppiatori, attori e registi. È un progetto innovativo e ambizioso, con la fortissima volontà di creare un evento inclusivo, di condivisione, che coinvolga il pubblico. L’obiettivo è quello di trovare un nuovo modo di vivere il cinema a Ferrara: più coinvolgente, più semplice, consapevole e popolare allo stesso tempo.

Molto importante è il coinvolgimento delle scuole che hanno partecipato attivamente sia alla parte artistica dello spettacolo, sia alla parte organizzativa e ufficio stampa, attraverso PCTO (percorso per le competenze trasversali e l’orientamento).

Citiamo nel dettaglio:

Gli studenti del settore musicale dell’Istituto Carducci, l’Istituto De Pisis e Istituto Boiardo si esibiranno con due ensamble formate per l’occasione e dirette dal M° Nicola Morali e il M° Claudio Miotto.

Per il settore giornalistico, l’Istituto Einaudi organizza servizi redazionali dello student TG, coordinati dal docente Pietro Benedetti e gli Istituti Carducci e Boiardo, organizzeranno l’ufficio stampa di tutto il festival, realizzando anche interviste agli artisti, in collaborazione con gli organi di stampa del territorio, coordinati dalla docente Isabella dalla Piccola.

Alcuni studenti dell’Istituto Einaudi, coadiuveranno la regia e i tecnici durante gli spettacoli del 17 al Teatro Nuovo.

Il video promozionale dello spettacolo serale, è stato realizzato interamente dalla Scuola D’arte Cinematografica Florestano Vancini . La sede della scuola ospiterà, il work shop di Doppiaggio de Angelo Maggi.

La AMF Scuola di Musica Moderna ospiterà il work shop di composizione di Fabio Frizzi.

L’Istituto B. Bonati di Ferrara ospiterà il work shop di coreografia e danza di Fabrizio Mainini.

L’Istituto Navarra Vergani si occuperà della accoglienza del pubblico nello show serale.

