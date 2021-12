Natale a Ferrara, domani in Piazza Castello la cartoon band Miwa

Nuovo appuntamento con gli spettacoli pre-natalizi all’ombra del Castello Estense: domani, sabato 11 dicembre, sarà la volta della nota cartoon band Miwa, i suonatori mascherati da eroi dei cartoni animati. Appuntamento sempre alle 18.

I Miwa nascono nel 1999 dall’idea di unire le sigle dei cartoni animati ai ritmi ballabili dello ska, del rocksteady, del reggae, della disco e del punk’n’roll. Hanno partecipato per anni al celebre Lucca Comics & Games e sono stati i protagonisti di eventi come il Red Bull Tour Bus e di diversi concerti. Nel 2013 hanno anche preso parte a Italia’s got Talent, accedendo alla finale e, negli anni, sono stati ospiti di alcune trasmissioni Rai.

Gli spettacoli pre-natalizi – novità della programmazione di quest’anno – torneranno anche il 18 dicembre, per l’ultimo evento della serie in calendario prima del 25 dicembre. In quella data è attesa “The big violinist”, la violinista Elisa Semprini (anche musicista della band di Umberto Tozzi) che vestirà i panni di una scenografica dama al violino, suonando da cinque metri di altezza: sulla sua gonna saranno proiettate immagini della città.