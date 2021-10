Natura e birdwatching, l’occasione del Delta del Po – INTERVISTE

Ripartire dalla natura del Delta del Po attraverso la sua conservazione, il suo rilancio e la sua promozione.

In occasione del primo dei Birdwatching days, che andranno avanti fino al 10 ottobre, alla vigilia della giornata europea Birdlife e nel secondo fine settimana della sagra dell’anguilla, oggi a palazzo Bellini a Comacchio si è tenuto un incontro che ha riunito diversi attori tra cui la Lipu. “L’occasione del Delta” il titolo del convegno voluto dal Gal Delta 2000, dall’Ente Parco e dal Comune di Comacchio.

Birdwatching in primo piano, perché questo è uno dei territori più battuti dagli appassionati. Ma come si valorizza il Delta del Po e quali sono le occasioni per farlo.

Lipu ha presentato il suo dossier sulle criticità incontrate dagli appassionati birdwatcher sul territorio del Delta del Po.

Un’occasione di confronto per sviluppare al meglio un’offerta turistica unica che rende questo territorio una delle mete più battute dagli appassionati.