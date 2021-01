Nebbia in A13: incidenti e due morti nel tratto ferrarese, strade in tilt – IN AGGIORNAMENTO

Due persone sono morte in altrettanti incidenti avvenuti questa mattina, nel tratto Ferrara Sud-Altedo della A13. Ore drammatiche in cui si contano sette incidenti dovuti alla scarsa visibilità e alla strada scivolosa.

Il tratto tra il casello di Ferrara Sud e Altedo è stato chiuso per consentire gli interventi e i soccorsi alle persone rimaste coinvolte, con entrata consigliata verso Bologna ad Altedo e uscita invece per chi proviene da Padova a Ferrara Sud.

Intanto, all’interno del tratto chiuso, si sono formate code fino a due chilometri. Sul posto quattro ambulanze e due automediche del 118, i vigili del fuoco e la Polstrada di Altedo, di Ferrara e di Codigoro

Comunicato a cura di Autostrade (ore 16.11)- IN AGGIORNAMENTO



Poco dopo le 14:30, sull’autostrada A13 Bologna-Padova il tratto precedentemente chiuso è stato esteso tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Villamarzana in entrambe le direzioni.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Sul tratto persiste una condizione di visibilità ridotta a causa della nebbia che al momento sta interessando la A13 tra Bologna Interporto e Monselice con visibilità 80 m e la velocità massima consentita è di 50 km/h.

Gli utenti diretti verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana, potranno percorrere la SS64 Porrettana, raggiungere Bologna, immettersi sulla Tangenziale e rientrare sul Raccordo di Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio, se diretti verso Milano/Firenze, o alla stazione di Bologna San Lazzaro sulla A14 Bologna-Taranto, se diretti verso Ancona. Si consiglia il percorso inverso per chi è diretto verso Padova.

Comunicato a cura di Autostrade (ore 14.01)- IN AGGIORNAMENTO

Alle ore 11 circa, sull’autostrada A13 Bologna-Padova è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Altedo in direzione Bologna e successivamente tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Ferrara sud in direzione Padova a causa di diversi incidenti che hanno coinvolto 13 mezzi pesanti e veicoli leggeri. Due persone hanno perso la vita e altre undici sono rimaste ferite.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Sul tratto, dove persiste una condizione di visibilità ridotta a causa della nebbia che al momento sta interessando la A13 tra Interporto e Monselice con visibilità 80 m – la velocità massima consentita è di 50 km/h – il traffico è bloccato in direzione Bologna. Si registrano 4 km di coda all’interno del tratto chiuso in direzione Bologna e 1 km di coda all’interno del tratto chiuso in direzione Padova.

Gli utenti diretti verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, potranno percorrere la SS 64 Porrettana e rientrare in A13 alla stazione di Altedo. A chi è diretto verso Padova si consiglia di percorrere la SS64 Porrettana e di rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud.

