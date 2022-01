Neuropsichiatria infantile, più consulenze causa pandemia e dad – INTERVISTA

Una pandemia che sta avendo ricadute anche sui giovanissimi, spesso in dad negli ultimi due anni.

Aumentate le consulenze del servizio di neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza dell’azienda Usl di Ferrara, che opera tra la casa della salute cittadella di San Rocco e il distaccamento in via Gandini a Ferrara.

Dedicheremo uno speciale a questo servizio molto importante che segue 5mila giovani e giovanissimi ferraresi. La dirigente, la dottoressa Emanuelli, ci spiega come è cambiato il loro lavoro negli ultimi due anni.