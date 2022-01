Nevica in Emilia-Romagna

La neve sta imbiancando diverse zone dell’Emilia-Romagna. Come anticipato dalle previsioni meteo, dalle prime ore della giornata di domenica sono iniziate le precipitazioni che – in maniera lieve – hanno riguardato anche Ferrara.

I fenomeni più intensi, tuttavia, si sono presentati nel bolognese e in Romagna. Il capoluogo emiliano, già a metà mattinata, risultava discretamente imbiancato. Più intenso il fenomeno verso la Romagna, con precipitazioni di media intensità. Diversi i video condivisi in rete e sul portale Emilia Romagna Meteo.

Si raccomanda prudenza per chi si deve mettere in viaggio. Le nevicate, tuttavia, dovrebbero terminare entro oggi. Le previsioni per lunedì 10 gennaio vedono una giornata soleggiata, fredda, ma priva di precipitazioni. Le temperature rimarranno basse per tutta la settimana, con minime che potrebbero toccare i -5 a Ferrara attorno a mercoledì.