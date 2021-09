Nidi d’infanzia: presentate nuove agevolazioni per l’anno scolastico 2021-2022

Rette azzerate per bimbi disabili e per le famiglie che hanno acquistato casa nel territorio comunale, riduzione del 60% per tutti gli altri.

Sono queste le principali novità annunciate dall’assessore alla Pubblica istruzione e Politiche familiari Dorota Kusiak, grazie ad un fondo di 755.585 euro assegnato al Comune di Ferrara dalla Regione Emilia Romagna con il progetto ‘Al nido con la Regione’, a cui l’Amministrazione comunale aggiungerà risorse proprie per la copertura di tutte le agevolazioni approvate dalla giunta municipale.