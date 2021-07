“Night & Blues”: la rassegna musicale del Rione Santo Spirito torna nel chiostro di Santa Maria della Consolazione

Presentata in Comune lo scorso venerdì 9 luglio, la diciannovesima edizione della rassegna di concerti “Night & Blues”, promossa dal Rione Santo Spirito e in programma dal 18 al 25 luglio prossimi (via Mortara 98, Ferrara).

All’incontro coi giornalisti sono intervenuti il vicesindaco con delega al Palio Nicola Lodi, l’assessore al Turismo Matteo Fornasini, il presidente del Rione Santo Spirito Matteo Cristofori, che ha illustrato nel dettaglio tutto il programma, il presidente dell’Ente Palio Nicola Borsetti, il presidente Avis Comunale di Ferrara Sergio Mazzini e rappresentanti dei partners della rassegna.

Night & Blues è diventata ormai una delle manifestazioni più caratteristiche del panorama musicale estivo di Ferrara. Night & Blues è organizzata in collaborazione con il Comune di Ferrara Assessorato alle Politiche e Istituzioni Culturali e AVIS comunale di Ferrara. La manifestazione è giunta alla diciannovesima edizione.

#night&bluesugualenelladiversità

La diversità sta nella presentazione, per la seconda volta di:

– un biglietto d’entrata (3 euro)

– nella prenotazione on-line obbligatoria, tramite un Format, molto semplice, studiato da alcuni nostri contradaioli che si trova sul sito: www.rionesantospirito.it

La diciannovesima edizione invece è uguale perché:

– per la qualità della proposta musicale.

– per la proverbiale accoglienza dei contradaioli volontari del Rione Santo Spirito

– per la magia che si vive nelle serate di luglio nel Chiostro di Santa Maria della Consolazione, il chiostro più musicale di Ferrara.

– per la qualità della proposta culinaria della cucina gialloverde

– per l’organizzazione del Night&Blues che si fonda sulla sinergia tra musicisti pubblico ed organizzatori.

La serata di sabato 24 luglio, sarà dedicata a Roberto Fusi, contradaiolo ed ex presidente recentemente scomparso e che in questa data avrebbe compiuto 64 anni. L’ultima serata di domenica 26 luglio, sarà invece dedicata in ricordo del grande contradaiolo Massimo Malaguti, scomparso nel 2013. La serata del 18 luglio sarà dedicata all’AVIS Comunale di Ferrara