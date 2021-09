Unità Pastorali e nuove nomine nell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio

A compimento di un percorso che ha visto la consultazione di tutta la Diocesi e la sintesi dei lavori ad opera della Commissione per la Nuova Geografia Pastorale (composta dai Vicari di zona), l’Arcivescovo ha provveduto a costituire le Unità Pastorali come da elenco, nominando i Presidenti, i Vicari e i Cooperatori. Ha altresì provveduto a ulteriori nomine di sacerdoti per parrocchie e incarichi diocesani (segue elenco). Gli avvicendamenti avranno luogo nelle prossime settimane.

ELENCO PROVVEDIMENTI E NOMINE ESTATE 2021

UNITÀ PASTORALI FORMALMENTE COSTITUITE

“Unità Pastorale di Maria Madre della Chiesa”

-Raggruppa le parrocchie di Mesola, Bosco Mesola, Ariano Ferrarese, Massenzatica e Monticelli.

–Mons. Mauro Ansaloni assumerà anche la guida di Bosco Mesola, e sarà Presidente dell’UP.

-Vicari parrocchiali dell’UP: don Massimiliano Chioppa e don Fabio Dalboni.

” Unità Pastorale della Beata Vergine Lauretana della Pioppa “

-Raggruppa le parrocchie di Bondeno, Ospitale di Bondeno e Santa Bianca, ed il santuario della Beata Vergine Lauretana della Pioppa .

–Don Andrea Pesci (che è già Parroco di Bondeno) assumerà anche la guida delle altre comunità e sarà Rettore del santuario, divenendo Presidente dell’UP.

-Vicario parrocchiale dell’UP: don Andrea Frazzoli.

-Cooperatore pastorale: don Rosario Bonaccio.

“Unità Pastorale di S. Giuseppe nelle bonifiche”

-Raggruppa le parrocchie di Jolanda di Savoia, Le Contane, Coccanile, Sant’Apollinare, Ambrogio e Cesta.

–Don Leonardo Bacelle (che è già parroco di Coccanile e Sant’Apollinare) assumerà anche la guida delle altre comunità, divenendo Presidente dell’UP.

-Vicario parrocchiale dell’UP: don Tommaso Pevarello.

-Cooperatore pastorale: don Piergiorgio Mancin.

“Unità Pastorale della Beata Vergine di Lourdes”

-Raggruppa le parrocchie presenti nel Comune di Ostellato (eccettuate Dogato e San Vito, in quanto extradiocesane), e cioè: Ostellato, San Giovanni d’Ostellato, Campolungo, Libolla, Rovereto, Medelana e Alberlungo.

–Don Luciano Domeneghetti (che già ne è Parroco) diventa Presidente dell’UP.

-Vicario parrocchiale dell’UP: don Antony Antyson Cheruvarappil.

-Cooperatore pastorale: don Mattia Tanel.

” Unità Pastorale dell’Arginone – Cassana – Mizzana “

-Raggruppa le parrocchie di S. Giacomo apostolo in via Arginone, Mizzana e Cassana.

–Don Alessio Grossi diventerà parroco delle tre comunità, e sarà Presidente dell’UP.

–Don Adrian Gabor continuerà a svolgere il proprio incarico di Amministratore parrocchiale sede plena di Cassana, oltre a diventare Cooperatore pastorale delle altre due parrocchie.

-Cooperatore pastorale: don Paolo Cavallari.

” Unità Pastorale dei Borghi di periferia fuori le mura”

-Raggruppa le parrocchie di S. Giovanni evangelista (“Quacchio”), Santa Caterina Vegri, Malborghetto, Pontegradella e Focomorto.

–P. Valentino Menegatti manterrà l’amministrazione parrocchiale di Pontegradella e Focomorto, e diventerà Cooperatore pastorale delle altre parrocchie.

–Mons. Luca Piccoli assumerà la guida di Malborghetto di Boara, e diventerà Presidente dell’UP.

-Vicario parrocchiale dell’UP: don Matteo Visentini.

” Unità Pastorale della Madonna delle Grazie in Denore”

-Raggruppa le parrocchie di Denore, Villanova, Albarea, Viconovo, Parasacco, Sabbioncello S. Vittore, Sabbioncello S. Pietro e Fossalta.

–Don Romeo Cantelli manterrà la guida di Fossalta e diventerà Cooperatore pastorale delle altre parrocchie.

–Don Giovanni Pisa assumerà la guida di tutte quante le altre comunità in qualità di parroco, e sarà Presidente dell’UP.

-Vicari parrocchiali dell’UP: don Gino Boattin e (da fine ottobre) don Kevin Donatien Ongagna.

” Unità Pastorale della Madonna del Buon Consiglio”

-Raggruppa le parrocchie di Vigarano Mainarda, Vigarano Pieve, Coronella, Madonna Boschi e Ponte Rodoni.

–Don Giacomo Falco assumerà anche la guida di Ponte Rodoni, e sarà Presidente dell’UP.

-Vicari parrocchiali dell’UP: don Christian Piva e don Leonora Agomma Nounagnon.

-Cooperatore pastorale: don Raffaele Benini.

ALTRE NOMINE

GORINO

Don Michele Lain, che già è Amministratore parrocchiale di Goro, assumerà anche la guida di Gorino.

RAVALLE

Don Giorgio Lazzarato (che già guida le comunità di Salvatonica, Settepolesini e Porporana), diventerà anche Amministratore parrocchiale di Ravalle.

BOARA

Mons. Giorgio Caon, già Parroco di Francolino, assumerà anche l’amministrazione parrocchiale di Boara.

-Cooperatore pastorale: don Francesco Denti.

S. BARTOLOMEO IN BOSCO

–Don Andrea Malaguti, che rientra dagli studi di specializzazione in Storia della Chiesa a Roma, assumerà la guida delle parrocchie di San Bartolomeo in Bosco, Marrara, Spinazzino e Santa Maria Codifiume; la sua immissione canonica in quanto parroco è stata fissata per il 12 settembre.

In ottobre, poi, don Andrea inizierà a lavorare anche in Curia quale Direttore dell’Archivio storico e Vice direttore dell’Ufficio Tecnico Amministrativo.

–Don Rodrigue Akakpo continuerà a svolgere il proprio incarico di Amministratore parrocchiale sede plena di Santa Maria Codifiume, collaborando col nuovo parroco.

-Resta come Vicario parrochiale di San Bartolomeo in Bosco, Marrara e Spinazzino don Gregoire Vissikomon.

SACRA FAMIGLIA

–Don Thiago Camponogara, pur restando Vicario parrocchiale della Sacra Famiglia, inizierà gli studi di specializzazione in pastorale giovanile a Roma.

–Don Franco Rogato continua come Cooperatore pastorale della Sacra Famiglia.

-In ottobre don Nicola Gottardi, che rientra dagli studi di specializzazione in diritto canonico, diventerà Vicario parrocchiale della Sacra Famiglia. Don Nicola inizierà anche a lavorare in Curia, sia in Cancelleria (assumendo l’incarico di Vice cancelliere) sia nel Tribunale (in qualità di Giudice).

POROTTO

Mons. Mario Dalla Costa diventerà Cooperatore pastorale, affiancando il Parroco Don Marco Viti.

CASAGLIA

Don Silvano Bedin (che già guida le comunità di Pontelagoscuro e di S. Pio X), diventerà anche Amministratore parrocchiale di Casaglia.

GESÙ

Don Claudio Vanetti, sinora Amministratore parrocchiale sede plena a Portogaribaldi e Lido di Spina, è trasferito all’incarico di Amministratore parrocchiale del Gesù.

PORTOGARIBALDI E LIDO DI SPINA

Padre Massimiliano Di Carlo (frate minore conventuale accolto in diocesi in servizio di prova) diventerà Amministratore parrocchiale sede plena di Portogaribaldi e Lido di Spina.