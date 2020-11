Non vuole indossare la mascherina e colpisce agenti di polizia, arrestato

E’ stato invitato dagli agenti di polizia ad indossare la mascherina ma si è rifiutato e, quando gli è stato chiesto di esibire i documenti, ha cercato di scappare

E’ successo ieri mattina nei pressi della stazione ferroviaria

Un 25enne, nigeriano, residente a Ferrara è stato bloccato dagli agenti ma ha reagito scagliandosi contro e colpendo uno di loro con dei calci, colpendone un altro al braccio.

Fermato ed accompagnato in Questura, il 25enne, dopo gli accertamenti di rito è stato arrestato per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale, oltre ad essere denunciato per aver violato la quarantena fiduciaria