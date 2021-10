‘Notizia su Ferrara’ il curatore del volume Ranieri Varese domani alle 17 all’Ariostea e sul canale YouTube Archibiblio web

E’ curato da Ranieri Varese il volume che riporta e commenta la descrizione di Ferrara scritta da Girolamo Agnelli nel 1766 e che, domani, giovedì 14 ottobre alle 17, sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) oltre che in diretta video sul canale YouTube Archibiblio web. L’incontro rientra nel ciclo “Testo e contesto” a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca Ariostea e assieme al curatore interverranno Paola Zanardi e Franco Cazzola.

Quando Cesare Orlandi (1734-1779) progetta la sua monumentale opera, Delle Città d’Italia e sue isole adiacenti, spedisce a tutte le magistrature quindici domande. Da Ferrara risponde il letterato e Savio di Maestrato Girolamo Agnelli (1701-1773) arcade e accademico intrepido. A causa della morte dell’Orlandi, l’edizione si interrompe alla lettera C, e la scheda ferrarese rimane inedita nell’archivio comunale. E’ stata ora pubblicata con ampi apparati a cura di Ranieri Varese (Este ed. Ferrara 2021), grazie a un’iniziativa promossa dalla Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia patria. Si tratta della prima (1766) descrizione ufficiale della città legatizia, che amplia le nostre conoscenze sul Settecento ferrarese, sui personaggi più rilevanti dell’epoca, sulla vita amministrativa, culturale e associativa della città.

