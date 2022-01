“Notre Dame de Paris” a luglio per la prima volta a Ferrara

Nel suo ventesimo anniversario lo spettacolo originale di ‘Notre Dame de Paris’, con Riccardo Cocciante e Lola Ponce, arriva, per la prima volta, a Ferrara e sarà inserito nel calendario del Ferrara Summer Festival, organizzato dall’associazione ferrarese Butterfly. Sarà un’edizione storica perché l’opera – ritenuta, in ambito moderno, quella popolare più famosa al mondo e tra le più imponenti mai realizzate – riunirà per il Ventennale il cast originale del debutto, solo ed esclusivamente per il 2022.

L’appuntamento a Ferrara è atteso, in tre date, dal 27 al 29 luglio in piazza Ariostea. L’annuncio è stato dato oggi – alla presenza di tutti gli attori – a Milano, alle Fonderie Napoleoniche dove era presente anche il fondatore di Butterfly Fabio Marzola. Proprio da Milano, infatti, partirà la tournée, a marzo, che in queste due decadi ha toccato venti Paesi per oltre 13milioni di spettatori. Nel cast, in particolare, nei panni di Esmeralda, Lola Ponce, in quelli di Quasimodo Giò di Tonno, in quelli di Frollo Vittorio Matteucci. Tania Tuccinardi sarà Fiordaliso, mentre Cocciante è la grande firma delle musiche.

“A inizio 2022 già siamo in grado di annunciare una grande novità, che arriva nel ventennale dello storico spettacolo di rilevanza internazionale. Un appuntamento storico – dice il sindaco Alan Fabbri -. Il Ferrara Summer Festival, oltre che in piazza Trento e Trieste, sarà così anche in piazza Ariostea, luogo che anche in passato ha ospitato con successo concerti. L’edizione 2022 sarà così un festival ‘diffuso’, con diverse location e bellissimo scenari da fare scoprire a pubblico esterno ed artisti”.

“‘Notre Dame de Paris’ è una storia senza tempo”, l’ha definita il produttore David Zard. “La forza, la maestosità e la grandezza di questa opera sono quelle del primo giorno”, ha detto Cocciante, con un messaggio di ottimismo per questo 2022: “Speriamo si ricominci a vivere. Abbiamo bisogno di una ‘botta di vita’. Diamo l’esempio e andiamo sul palco per essere più forti di prima, insieme. Gli artisti vivono trasmettendo le nuove idee, nonostante le difficoltà. Abbiamo sofferto tanto, speriamo che si possa rinascere quest’anno e che sia più forte e potente di prima”.

“‘Notre Dame de Paris’ è uno spettacolo in grado di crescere e non di invecchiare con messaggi sempre attuali nonostante l’ incedere del tempo”, ha detto Andrea Delogu, presentando l’evento, che in questi anni ha collezionato, tra le altre cose, tre premi agli Italian Music Awards e quelli di ‘migliore spettacolo social’, ‘migliori musiche’, ‘migliore spettacolo classico’.

“È uno spettacolo eterno, con le sue metafore che raccontano di noi, di amore, di odio, di comprensione e soprattutto di diversità”, ha detto la conduttrice e attrice Delogu.

In occasione dei vent’anni dal debutto, le musiche e le canzoni di ‘Notre Dame de Pari’s nella sua versione italiana saranno da venerdì 14 gennaio disponibili su tutte le piattaforme digitali, per permettere agli amanti dello show di riascoltare in ogni momento i propri brani preferiti.