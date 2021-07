“Notte Europea dei Musei”: le iniziative della Direzione Regionale Musei Emilia Romagna a Ferrara il 3 luglio

I musei della Direzione partecipano anche quest’anno alla ‘Notte Europea dei Musei’ che si terrà il 3 luglio.

Due le iniziative in programma a Ferrara.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI FERRARA

Visita guidata a cura di Carlotta Trevisanello, Archeologa sul tema : ‘La donna etrusca tra indipendenza, seduzione e gestione della casa’.

“Lasciamoci guidare dalle parole degli antichi e dai reperti dell’abitato e delle necropoli di Spina conservati nel Museo per approfondire la conoscenza dello stato civile, del ruolo sociale e dell’emancipazione della donna nel mondo etrusco. Osserviamo la figura femminile nella sfera privata, pubblica e sacra e mettiamola a confronto con la donna greca e con quella romana”.

Sarà possibile visitare il nuovo percorso Archeo-Antropologico Hyper Spina a cura di Antropolab-UNIFE e anche le due mostre in corso:

– Le Isole, di Roberto Donatelli

– Palazzo Costabili. Biagio Rossetti e il suo quartiere nelle illustrazioni di Claudio Gualandi

Per informazioni e prenotazioni: 0532 66299

MUSEO DI CASA ROMEI

Il 3 luglio, a partire dalle ore 21,00, in occasione della ‘Notte Europea dei Musei’, l’artista Felice Nittolo ed il curatore della mostra Andrea Sardo accompagneranno i visitatori lungo il percorso espositivo. Un’occasione particolare per esplorare il connubio tra l’opera di Felice Nittolo e Casa Romei, lungo un percorso inedito, nato dalla capacità che ha avuto l’artista di interpretare il valore del sito.

L’ingresso è previsto al costo simbolico di 1€, a meno delle gratuità di Legge.

Dopo l’illustrazione dell’allestimento, la visita sarà consentita per gruppi di 8 persone al massimo.

I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: 0532 234130