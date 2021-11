Nuova mostra all’ex refettorio di San Paolo, scarpette rosse e scatti contro la violenza

“Abbiamo provato a immedesimarci nelle donne vittime di violenza e abbiamo voluto rappresentare, più che lividi e sangue, i segni dell’anima. La prima cosa che ci è venuta in mente sono le lacrime, segno di reazione al dolore. Questo lavoro vuole essere un messaggio universale ed è dedicato a tutte le donne”. Così i fotografi Federica Veronesi e Stefano Pesaro presentando questa mattina all’ex refettorio di San Paolo la mostra promossa dal Comune, su input dell’assessore alle Pari Opportunità Dorota Kusiak, e realizzata da Fidapa Bpw Italy in vista del 25 novembre, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

Dieci scatti per altrettante figure ritratte “che hanno interpretato con bravura e sensibilità la memoria del dolore”. Ci sono volti, anche di diverse etnie, associati a riflessioni. Così, ad esempio, la donna col Burka dice simbolicamente: “Non potete vedere le mie lacrime”. Le lacrime che solcano gli altri visi sono invece ben riconoscibili e richiamano frasi come: “Ma io non sono caduta, giuro”, “Di padre in figlio, nulla cambia”, “Tanto è sempre colpa mia, vero?”.

E poi: decine di scarpette rosse al centro della sala Tre-Quattrocentesca, con l’obiettivo “non solo di rappresentare il problema della violenza ma anche di dare un messaggio di forza e di speranza, attraverso il mezzo, potente, della foto e dell’arte”, ha sottolineato l’assessore Dorota Kusiak. “La mostra – ha affermato inoltre – rappresenta anche l’occasione per rafforzare la sinergia tra l’Amministrazione e le associazioni del territorio nell’impegno condiviso di sostegno alle donne e di contrasto al fenomeno della violenza”.

“Promuoviamo una riflessione profonda facendo parlare le immagini – ha poi aggiunto -. L’obiettivo è tenere viva l’attenzione, sensibilizzare, per affrontare e superare un problema che interpella tutti”.

“Il successo della precedente mostra ‘Cicatrici’, tenuta proprio negli spazi dell’ex refettorio, a sostegno di Andos e dedicata alle donne operate al seno, ci ha spinto a realizzare, qui, un nuovo allestimento, mettendo al centro il tema, purtroppo di costante attualità, della violenza e della disparità di genere. Tutti gli scatti hanno come tratto comune le lacrime: ci piacerebbe pensarle come lacrime di speranza, perché si possano finalmente superare questi problemi”, ha detto la presidente della commissione Pari Opportunità Paola Peruffo.

“E’ per noi un privilegio e un grande regalo aver ricevuto dal Comune l’incarico di realizzare questa mostra – ha sottolineato Luisella Guarnieri di Fidapa -. Siamo un movimento di pensiero: la nostra mission è promuovere tutte le iniziative delle donne, in ogni ambito professionale, creando una rete per dar loro forza. Dobbiamo abituarci tutti quanti a riconoscere le forme di violenza, anche quella sottile, psicologica. Questa esposizione e queste immagini sono il simbolo di tante donne guerriere”.

All’inaugurazione, questa mattina, hanno partecipato anche gli allievi dell’istituto Einaudi che partecipano al laboratorio Student TG.