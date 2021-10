Nuove nursery di Porto Garibaldi: al via la raccolta del novellame di vongole – VIDEO

Ha preso il via la campagna di raccolta del novellame nella nuova Nursery all’interno del Porto canale di Porto Garibaldi.



Lo scorso 4 ottobre, le cooperative socie del Consorzio Tre Ponti hanno dato il via alla prima giornata della campagna di raccolta del novellame nella nuova Nursery all’interno del Porto canale di Porto Garibaldi, recentemente istituita dalla Regione Emilia-Romagna per regolamentare il prelievo del novellame, da reimmergere nelle concessioni per l’allevamento delle vongole.

La nuova Nursery, così come le aree che si trovano all’interno della Sacca di Goro, è attualmente gestita da un Comitato, che comprende tutte le cooperative di Goro e di Comacchio titolari di concessioni per l’allevamento delle vongole. A breve, al Comitato subentrerà Con. Uno, il Consorzio cooperativo Unitario, costituitosi quasi un anno fa, per gestire le aree nursery delle due marinerie. Il Consorzio Tre Ponti di Comacchio ha avuto incarico temporaneo dal Comitato di organizzare questa prima campagna Nursery e da oggi le imbarcazioni delle singole cooperative si alterneranno, turno dopo turno, nella raccolta.