Nuovi Corsi Oss di Ecipar Ferrara: oltre alla formazione iniziale, preparazione all’esame di qualifica e ai concorsi pubblici

Sono sempre di più, in tutta Italia, le strutture pubbliche e private che cercano Operatori Socio-Sanitari da destinare all’assistenza di persone anziane, non autosufficienti, malate. “La richiesta di OSS è in continua crescita – spiega Giulia Pellecchia, responsabile operativa di Ecipar, l’ente di formazione di CNA – ma la strada per raggiungere l’obiettivo non è semplice come si potrebbe pensare. Al termine del corso da mille ore bisogna superare un esame di qualifica davanti ad una commissione nominata dalla Regione. Successivamente si potrà cercare lavoro nelle strutture private: ma se si aspira ad un impiego in una struttura pubblica, bisogna affrontare un concorso. Sono, in entrambi i casi, passaggi da preparare con cura”.

Per questo, accanto al corso di formazione da mille ore attivato in collaborazione con la struttura per anziani Villa Geras di Migliarino, Ecipar ha deciso di attivare altri due corsi in video conferenza e in collaborazione con la società di formazione NautilO.S.S. Un corso di 24 ore per prepararsi all’esame di qualifica e un corso di 12 ore per la preparazione al Concorso Pubblico.

Il primo corso, destinato a chi vuole prepararsi al meglio e superare in maniera eccellente l’esame di qualifica, affronta in modo specifico i temi oggetto d’esame. È tenuto da docenti ed esperti del settore socio-sanitario che conoscono bene sia la professione sia la struttura delle prove d’esame.

Il secondo corso, della durata di 12 ore, prevede incontri finalizzati ad approfondire contenuti teorico-pratici in materia di assistenza alla persona per chi decide di partecipare a selezioni di concorsi pubblici.

Le docenze di entrambi i percorsi formativi sono tenute dalle figure chiave di NautilO.S.S.: Giuseppe De Vittorio e Saverio Cervi, entrambi professionisti del settore e riconosciuti dalla regione Emilia-Romagna come “Esperti Area Professionale a Qualifica” per le Commissioni d’esame.

Infine sono state riaperte le iscrizioni al corso di formazione da 1000 ore, in vista della seconda edizione in programma per aprile. Il corso è approvato dalla Regione Emilia-Romagna ed è realizzato in collaborazione con la residenza per anziani Villa Geras di Migliarino.