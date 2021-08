Nuovo sindacato Carabinieri sottoscrive convenzione con avvocato Lovison

Il Nuovo Sindacato Carabinieri sottoscrive una convenzione con l’avv. Denis Lovison del foro di Ferrara, per mettere a disposizione dei militari e delle loro famiglie, servizi di assistenza legale.

Il segretario Generale per l’Emilia Romagna Giovanni Morgese e il Segretario della Provincia di Ferrara Francesco Lecca, comunicano che il Nuovo Sindacato Carabinieri, nell’ottica di offrire ai propri iscritti una molteplicità di servizi, dopo aver attivato numerose convenzioni con prezzi calmierati, ha sottoscritto nell’area Ferrarese una convenzione anche con un noto professionista l’avv. Denis Lovison.

Lo scopo del Sindacato è quello di mettere a disposizione dei militari e dei membri delle loro famiglie, servizi di assistenza legale, che spaziano dalla materia penale, alle problematiche di famiglia, nonché a tutte quelle di natura civile, che la struttura collaborativa dello studio può offrire in ordine alle varie specializzazioni.

Del resto, soprattutto in un periodo di così grandi sconvolgimenti sociali, il Nuovo Sindacato Carabinieri non poteva restare insensibile alle varie e, inevitabili, esigenze di natura legale manifestate dai militari.

Pertanto, con la sottoscrizione di questa nuova prestigiosa convenzione, l’associazione ha inteso rispondere a quelle esigenze, offrendo il supporto di un professionista di cui sono note e apprezzate le qualità umane e professionali.

Morgese ricorda agli iscritti e comunica agli indecisi che, grazie a un accordo siglato dal Nuovo sindacato carabinieri, anche in Emilia-Romagna sarà fornita a tutti gli iscritti a Nsc copertura assicurativa per potersi difendere al Tar di Bologna in caso di ricorso su provvedimenti disciplinari, ma anche per bloccare eventuali trasferimenti d’autorità. Sarà possibile inoltre, attraverso quest’intesa, avere un anticipo anche riguardo ai processi penali colposi.