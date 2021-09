Oggi alle 17 al via la nuova stagione di incontri culturali all’Ariostea con la presentazione del volume su Renzo Melotti

E’ in programma oggi l’apertura della nuova stagione di incontri culturali nella Sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara). Dopo la pausa estiva, interrotta in agosto da un paio di seguitissimi eventi musicali, tornano presentazioni, conferenze e convegni. Come sempre, il ricco calendario mira a soddisfare le molteplici esigenze di approfondimento culturale dei cittadini ferraresi offrendo tante iniziative dedicate al libro e alla lettura. In questa fase, per accedere a Sala Agnelli (capienza ridotta a 36 posti) occorrerà attenersi ad un preciso protocollo di sicurezza che garantisca gli utenti da possibili contagi.

In particolare, sarà necessario:

– esibire il Green Pass

– indossare la mascherina

– sanificare le mani all’ingresso

– sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea tramite ter­mo scanner.

Oggi, giovedì 9 settembre alle 17: “Renzo Melotti. Gallerista, filantropo, collezionista”, presentazione del volume curato da Ada Patrizia Fiorillo (Università degli Studi di Ferrara)

Il volume si avvale di contributi della stessa curatrice, di Massimo Marchetti, Lorenza Roversi e di una testimonianza di Andrea Bignardi. Dialogheranno con gli autori Massimo Cavallina (critico d’arte) e Andrea Franchella (Università degli Studi di Ferrara).

Una narrazione a tre voci traccia il profilo di Renzo Melotti, gallerista, filantropo, collezionista. Dall’apertura dello Studio Melotti a Ferrara sul finire degli anni Settanta, ciò che le pagine di questo volume raccontano è il percorso umano e professionale di una figura particolare che ha tenuto insieme il suo amore per l’arte con la generosità ed una grande sensibilità verso il prossimo. I tre aspetti individuati per delineare l’esperienza di vita di Renzo Melotti, dalla nascita della galleria, alle tante iniziative benefiche condotte negli anni fino alla costituzione della sua raccolta privata, rappresentano i tasselli di un’unica personalità di cui si ricostruisce la vicenda, contestualizzandola alla luce di un tempo che, dilatandosi dalla cronaca, si è trasferito alla storia.