Oggi ‘Giornata mondiale dell’Alzheimer’, il plauso dell’Amministrazione comunale all’AMA di Ferrara

Oggi, martedì 21 settembre ricorre la Giornata mondiale dell’Alzheimer, una malattia neurologica degenerativa che colpisce pesantemente le persone incidendo sui loro affetti.

“L’Amministrazione comunale è particolarmente sensibile a questa problematica – afferma nell’occasione l’assessore comunale alle Politiche Sociali Cristina Coletti – e grazie all’impegno dell’Associazione Malattia Alzheimer di Ferrara presieduta da Paola Rossi riusciamo a dare sollievo anche a tante famiglie non solo ferraresi, soprattutto in un periodo così difficile determinato dall’ emergenza sanitaria attraverso attività e iniziative mirate di alto valore, riconosciute anche fuori dai nostri confini. In particolare, abbiamo sostenuto il Caffè della memoria, i Laboratori benessere, il progetto Interconnessi e i Laboratori di musicoterapia. Tutte iniziative volte al miglioramento fisico e psicologico dei pazienti e al supporto dei loro caregiver”.

E’ inoltre recente la partecipazione di AMA Ferrara all’Alzheimer Fest di Cesenatico, appuntamento nazionale dedicato ai temi correlati a questa patologia, nel corso del quale è stata presentata l’edizione aggiornata 2021 de “Lo Stimolario”, un quaderno degli esercizi di stimolazione cognitiva, linguistica e musicoterapia pensato per le persone affette da Alzheimer e altre tipologie di demenze, permettendo loro di svolgere attività utili e gradevoli, coinvolgendo anche i famigliari all’interno delle mura domestiche. L’opuscolo, realizzato da AMA Ferrara è sostenuto e finanziato dal Comune di Ferrara, rappresenta un’esperienza operativa utilizzat