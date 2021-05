Prorogato fino a fine giugno il progetto “Oggi ti chiamo io” dell’Amministrazione comunale nell’ambito del più ampio progetto “Ferrara si aiuta”.

Un servizio di supporto psicologico nato per aiutare le persone che, in isolamento per colpa della pandemia ha problemi di tristezza e depressione.

Ne abbiamo parlato con l’assessore del Comune di Ferrara, Cristina Coletti.