“OH MY GAD”: un gran successo

Trecento ragazzi in festa a caccia di canestri nella nuova struttura polivalente ai piedi del grattacielo, nel torneo organizzato dalla 4 Torri in collaborazione con il Comune

«Questi giovani, insieme alla 4 Torri Ferrara, hanno scritto una pagina di storia per il quartiere GAD e per l’intera città». Queste le parole del Vicesindaco di Ferrara Nicola Lodi, che ha presenziato, insieme all’Assessore all’Istruzione del Comune Dorota Kusiak, alla cerimonia di premiazione del torneo “Oh my GAD” categoria Aquilotti ieri pomeriggio, domenica 20 giugno, presso il nuovo campo polivalente all’aperto sorto sotto il Grattacielo all’interno del progetto di riqualificazione dell’intera area. La due giorni di torneo organizzata dalla Pallacanestro 4 Torri Ferrara ha infatti visto scendere in campo oltre trecento ragazzi, divisi tra il campo del Grattacielo e il playground del Barco, suddivisi nelle tre categorie Under 13, Scoiattoli e Aquilotti. I ragazzi, come ha sottolineato il Vicesindaco Lodi, sono stati i primi a calcare questo nuovo terreno di gioco, inaugurando così un nuovo ciclo per la zona del Grattacielo, che vedrà adesso come protagonisti i giovani e lo sport, al fine di riqualificare un’area che presentava molte difficoltà: chiunque vorrà usufruire del campo polivalente potrà farlo gratuitamente.

Per quanto riguarda invece il basket giocato, la soddisfazione più grande è rappresentata dai tanti genitori che sono tornati a sostenere i propri figli, dopo un periodo così lungo, ravvivando l’atmosfera con il tifo e gli applausi. «A loro un grande ringraziamento» ha dichiarato il Presidente della 4 Torri Ferrara Luigi Moretti, «all’Amministrazione comunale e a tutti i ragazzi della nostra società che si sono impegnati per la realizzazione di questo torneo, come arbitri e addetti ai tavoli. Ringrazio anche Andrea Fels, ideatore di queste due meravigliose giornate». Sul campo è stato un trionfo dell’Happy Basket Castel Maggiore, che si è aggiudicata sia il torneo Under 13 di sabato sia il torneo Aquilotti di domenica. Queste le classifiche finali:

Torneo Under 13. Happy Basket Castel Maggiore, Pontevecchio Bologna Basket, A.IC.S. Basket Forlì, Granarolo Basket Village, Cestistica Argenta, Scuola Basket Ferrara, Benedetto XIV Cento, Pallacanestro 4 Torri Ferrara, Basket Abano Montegrotto, G. S. Verolese Basket Brescia.

Torneo Aquilotti. Happy Basket Castel Maggiore, A.I.C.S. Basket Forlì, Pallacanestro Molinella, Benedetto XIV Cento, Granarolo Basket Village, Pallacanestro 4 Torri Ferrara, Cestistica Argenta 1, Cestistica Argenta 2.

Tutti premiati anche i più piccoli della categoria Scoiattoli, che ha visto scendere in campo nella giornata di domenica 20 giugno Pallacanestro 4 Torri Ferrara, A.I.C.S. Forlì, Cestistica Argenta, Granarolo Basket Village, Happy Basket Castel Maggiore.