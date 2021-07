OLMPIADI: Rambaldi in finale

Con il secondo tempo nelle elinatorie del quattro di coppia

Partono con il piede giusto i Giochi Olimpici per gli atleti ferraresi, impegnati a Tokio. Il primo impegno è stato per il canottiere Luca Rambaldi. Il suo quattro di coppia maschile, con Simone Venier (alla sua quinta Olimpiade, che torna in finale in questa barca dopo l’argento di Pechino 2008), e dei campioni del mondo ed europei Andrea Panizza, Giacomo Gentili medagliati proprio con l’atleta ferrarese. La loro eliminatoria è stata vinta dalla Polonia per soli tre centesimi, un distacco che non impensierisce gli azzurri che hanno comunque fatto registrare il secondo miglior tempo di qualifica (Polonia 5.39.25, Italia 5.39.28, Olanda – vincitrice della prima batteria – 5.39.89). La finale è in programma martedì alle ore 02.58 italiane.