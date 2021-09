Oltre Dafne fermare Apollo: 10-30 settembre Roma, “le donne in lotta contro la violenza”

“Oltre Dafne fermare Apollo. Immagini di storia e cambiamenti”. È il titolo della mostra dell’UDI nazionale che viene inaugurata venerdì 10 settembre presso l’ex Complesso del Buon Pastore, in via della Penitenza, 37 e che, andando dal mito alla cronaca, vuole rispondere alla domanda – “Come conoscere la violenza maschile. attraverso la storia dei manifesti Udi (Unione donne italiane, ndr).

La mostra “Oltre Dafne fermare Apollo. Immagini di storia e cambiamenti, esporrà dal 10 al 30 settembre le immagini delle lotte delle donne per il cambiamento e contro la violenza sulle donne. “L’idea della mostra prende spunto dal mito di Apollo e Dafne e dovrebbe indurre gli uomini a capire che non possono esercitare nessun potere e nessuna violenza sulle donne”. attraverso un percorso espositivo che racconta la storia del fenomeno della violenza in Italia e utilizza diversi strumenti comunicativi a cominciare dai manifesti dell’Udi.

Lungo la Linea del tempo i visitatori potranno conoscere le date dei provvedimenti e dei fatti storici e legislativi nazionali e internazionali, che hanno modificato la società e la cultura, raccontando come dal dopoguerra ad oggi, grazie all’azione politica delle donne dell’UDI le donne abbiano acquisito coscienza di se stesse e un ruolo non subalterno nella società. Purtroppo non generalizzabile, ma già è importante vedere il percorso compiuto e le azioni che lo hanno reso possibile .

“La mostra prevede anche la proiezione di un video di manifesti politici e fotografie storiche che scandiscono il passaggio dei tempi e le conquiste delle donne in Italia negli ultimi 76 anni, e un documentario con testimonianze raccolte della regista Chiara Cremaschi

Comunicato stampa:

La mostra è accompagnata da un concorso per le scuole, dove le giovani generazioni potranno realizzare sul tema della violenza sulle donne elaborati che saranno successivamente valutati da una Giuria e premiati. Il progetto è in partenariato con Pangea Onlus. Alla conferenza stampa di venerdì 10 settembre presso l’Archivio Centrale Udi parteciperanno Vittoria Tola, segreteria Nazionale Udi, Valeria Valente presidente commissione Femminicidio del Senato, Simona Lanzoni, vicepresidente Fondazione Pangea Onlus, Sabrina Alfonsi presidente del I Municipio Roma”.

“La mostra è aperta da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 18.00 domenica dalle 10.00 alle 14.00. E’ preferibile – precisa l’organizzazione – la prenotazione scrivendo alla seguente mail: [email protected] Per accedere alla mostra è obbligatorio esibire il green pass come da normativa”.