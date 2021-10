“‘Oltre | tracce e segni d’arte a Ferrara”: il video prodotto da CNA Ferrara verrà presentato nel corso di due even

‘Oltre | Tracce e segni d’arte a Ferrara’, è un breve documentario realizzato da Crema – Alta pasticceria video per Cardini e prodotto da CNA Ferrara (2021, 35’). Verrà presentato ufficialmente in due occasioni. La prima sarà una proiezione a invito venerdì 8 ottobre alle 18,00 presso la sede provinciale di Cna. Saranno presenti gli autori del cortometraggio, gli artigiani e artisti che vi hanno preso parte e ne sono protagonisti, autorità cittadine e i vertici di Cna Ferrara.

Il documentario sarà poi presentato anche sabato 9 ottobre alle 18,00 – nell’ambito della rassegna ‘Prova d’artista – Prototipia di gesto creativo di videoartisti, giovani, appassionati e ballerini meccanici’, la rassegna di videoarte organizzata e promossa dal Consorzio Factory Grisù in collaborazione con diverse istituzioni cittadine tra cui Cna, che intende rilanciare i linguaggi della videoarte e dell’arte applicata.

Il documentario, presentato in anteprima al Ferrara Film Festival (2021), offre una lettura della città, con l’intento di coglierne le molteplici identità grazie ai segni e alle tracce lasciate da alcuni dei suoi protagonisti del mondo dell’arte e dell’artigianato. La città si presenta e si rappresenta in un continuum di testimonianze materiche che, dando vita alle sue strade e alle sue piazze, si rivelano costruttrici della città e della sua identità.

Forme della contemporaneità, figure della quotidianità che, esattamente come accade col paesaggio, sono a volte nascoste. Ancora una volta Cardini vuole raccontare di artisti e artigiani, del loro esserci per la città come testimoni di un sapere antico ma contemporaneo. Come testimoni di un’arte che parla di sé ma anche e soprattutto del rapporto con la propria città.

Protagonisti del breve documentario sono Aggeo Caccia, Alessio Bolognesi, Claudio Gualandi, Daniela Carletti, Enrico De Lazzaro, Franco Antolini, Greta Filippini, Maria Paola Zonari, Mirella Guidetti Giacomelli, Paolo Mazzini, Riccardo Biavati, Sergio Zanni. Hanno partecipato anche Eric e Pietro Piva (figli di Mario Piva) e Federico Battistini (nipote di Jannotta)

SPECIFICHE DOCUMENTARIO

Produzione | Cna Ferrara

Progetto a cura di Cardini – Atelier aperti a Ferrara

Realizzazione | Crema – Alta pasticceria video

Regia e montaggio | Corradino Janigro

Idea e soggetto | Caterina Pocaterra

Operatori video | Bruno Leggieri, Francesco Mancin

Operatore drone e timelapse | Bruno Leggieri

Color correction e animazioni | Francesco Mancin

Segreteria organizzativa | Caterina Pocaterra, Ilaria Valoti

Social media manager | Sara Ricci

Grafica | Corradino Janigro

INFORMAZIONI UTILI

Quando | venerdì 8 ottobre, ore 18

Dove | Sala Conferenze Cna, Via Caldirolo 84, Ferrara

Quando | sabato 9 ottobre, ore 18

Dove | sala Convitto, Consorzio Factory Grisù, Via Mario Poledrelli 21, Ferrara

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

Mail | [email protected]

cardiniatelieraperti.it

Facebook | Cardini Atelier Aperti a Ferrara (@cardiniatelieraperti)

Instagram | cardini_atelieraperti (#OltreTracceSegni)

Per partecipare all’evento come da D.L. 23 Luglio 2021 è obbligatorio essere in possesso della personale certificazione verde (green pass)