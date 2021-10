‘Open Day’ per conoscere il Centro Preformazione Attoriale e bando di iscrizione

Come ogni anno, il Centro Preformazione Attoriale di Ferrara (la prima scuola in Italia di teatro, cinema e tv pensata per gli adolescenti) riapre il bando di selezione per cercare e formare la nuova classe di aspiranti attori, attrici, registi e sceneggiatori. I ragazzi devono avere fra i 14 e i 19 anni, passione per il mondo del teatro e del cinema e voglia di divertirsi. Per conoscere meglio la scuola, le tante opportunità e i docenti, è possibile iscriversi all’open day di venerdì 8 ottobre, dalle ore 15, nella sede di Corso Isonzo 137, all’ex MOF, . Per confermare la propria presenza scrivere basta prenotarsi sul sito www.centropreformazioneattoriale.it

La scuola è patrocinata e cofinanziata dal Comune di Ferrara ed è in collaborazione col Giffoni Film Festival. Ha durata triennale e, oltre a offrire lezioni di recitazione, danza, dizione, canto, recitazione davanti la macchina da presa, propone lezioni di ideazione e creazione di un cortometraggio il quale andrà fuori concorso al Giffoni, oltre ad offrire opportunità internazionali: ogni anno 4 allievi partecipano al corso intensivo per ogni scuola Europea con cui il CPA collabora (Spagna, Francia, Inghilterra, Grecia, Polonia, Austria). Ogni anno due allievi saranno giurati al Giffoni Film Festival. Inoltre tutti gli allievi avranno una agevolazione per il Tenda Summer School, il Campus Internazionale per Giovani Attori il quale viene realizzato ogni anno ad agosto a Villa La Mensa di Sabbioncello San Vittore (Copparo). Il bando per iscriversi alla scuola scade domenica 10 ottobre.

Per info consultare il sito www.centropreformazioneattoriale.it