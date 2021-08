Open Pfizer: nuovo portale per vaccinazione giovani ferraresi dai 12 ai 30 anni

E per i giovani arriva “Open Pfizer”: possibilità di accedere direttamente alla vaccinazione mirata alla fascia d’età 12-30 anni, quella in cui si è registrata, almeno per ora, un’adesione più bassa alla pratica vaccinale.

In vista della riapertura delle scuole e delle Università, diventa fondamentale immunizzare il maggior numero di ragazzi possibile. Di conseguenza, per andar loro incontro, le persone che rientrano in questa fascia d’età avranno la possibilità di vaccinarsi già dai prossimi giorni senza prenotazioni a Cup o in farmacia.

Sarà sufficiente accedere, da qualsiasi pc o anche da smartphone, ad un apposito portalino (al link https://vaccinazione-covid19.ausl.fe.it/openday1230/ o dal sito www.ausl.fe.it dove si trova un banner in evidenza), compilare un apposito form (operazione che richiede davvero pochi minuti) e si riceverà l’appuntamento per la vaccinazione.

Le sedute vaccinali si svolgeranno presso gli hub di Ferrara Fiera, Comacchio, Cento e Codigoro.

Un’opportunità in più per una riapertura di scuola e università il più possibile serena ed in presenza, ma anche per avere il Green Pass con le relative agevolazioni, e comunque per contrastare il diffondersi del contagio ed i suoi effetti più gravi.