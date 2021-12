‘Open Week’ per il Cus Ferrara Triathlon dal 13 al 18 dicembre

Si svolgerà dal 13 al 18 dicembre la ‘Open Week’ organizzata dal Cus Ferrara Triathlon, nell’ambito del progetto denominato “Unitri 2022”, composto da una serie di iniziative rivolte agli studenti universitari dell’ateneo estense. In collaborazione con Università e Cus, sono stati messi in previsione una serie di incontri con gli studenti della facoltà di Scienze Motorie cui far conoscere e provare le specialità che compongono le varie sfaccettature del triathlon.

Nato con il chiaro intento di fare promozione a disciplina ed attività per ringiovanire i ranghi, il progetto vedrà la ‘Open Week’ così organizzata:

– martedì 14 nuoto in piscina al Cus in via Liuzzo dalle 20 alle 21;

– mercoledì 15 corsa, teoria e pratica, al Cus in via Gramicia dalle ore 18,30 alle 19,30;

– giovedì 16 nuoto in piscina al Cus in via Liuzzo dalle 20 alle 21;

– sabato 18 per chi interessato bici oppure corsa, teoria e pratica, dalle 10,00 alle 11,00.

Il tutto ovviamente sotto l’occhio attento di istruttori qualificati.

Chi avesse intenzione di aderire dovrà comunicare ed iscriversi alla mail [email protected]

Il Cus Ferrara Triathlon, è da quasi 30 anni punto di riferimento degli atleti della provincia e dell’università di Ferrara. Più di 40 agonisti, 3 allenatori, un responsabile tecnico, una piscina, il centro sportivo Cus a disposizione e tanta esperienza sul campo.