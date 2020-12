Ospedale di Argenta: altri 7 pazienti e 9 operatori positivi al Covid-19

In relazione al focolaio creatosi presso il reparto di Medicina dell’ospedale di Argenta il 29 novembre e ai conseguenti controlli programmati, tra ieri, 4 dicembre, ed oggi, sono stati notificati al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Ferrara altri 7 pazienti e 9 operatori (tra infermieri, medici e OSS) positivi a Sars-CoV-2.

Tutti i pazienti positivi sono subito stati trasferiti presso i reparti di medicina Covid degli ospedali di Cento, che ha accolto 3 pazienti, e Delta, che ha accolto 4 pazienti.

Ad eccezione di un paziente con febbre, gli altri degenti non presentavano sintomatologia clinica riconducibile al Covid.

Attualmente rimangono ricoverati 10 pazienti nel reparto di Medicina, con tampone negativo ed assenza di sintomatologia correlata.

Tra gli operatori sanitari, in 3 presentano una lieve sintomatologia, gli altri 18 risultano invece asintomatici. Gli operatori positivi sono stati subito posti in isolamento fiduciario domiciliare. In totale quindi, dal 29 novembre ad oggi, sono ci sono 21 operatori sanitari e 21 pazienti risultati positivi al tampone.

Attualmente, presso il reparto di medicina dell’Ospedale di Argenta, è ancora sospeso l’accesso di nuovi pazienti e sono state bloccate le visite dei familiari ai degenti.

Si segnala che la Degenza “Piastra chirurgica”, che attualmente svolge la funzione di filtro per gli accessi di pazienti internistici dai Pronto soccorso/reparti della provincia, continua con la normale attività

(a cura Ufficio Stampa Azienda Usl di Ferrara)