Ostacolo Chieti per la TOP SECRET

La Top Secret, torna in campo domani alle ora 18,00 sul campo Lux Chieti. Fantoni e compagni, sono chiamati alla conferma dopo l’ottimo finale di anno e proseguire la serie positiva, che ha portato il Kleb con pieno merito nelle prime posizioni della classifica. Chieti non sarà un avversario facile, potendo contare su una coppia di stranieri ben assortita composta da Sorokas e Williams, e soprattutto l’esperto Santiangeli, giocatore molto solido che occupa la posizione di ala piccola, ruolo nel quale la perdurante assenza di Ebeling complica decisamente le cose in chiave tattica soprattutto in fase difensiva. A coach Spiro Leka mancherà ancora una volta A.J. Pacher comunque portato in panchina, e ormai avviato ad un veloce recupero.