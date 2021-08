Un uomo di 53 anni, Stefano Bonsi, è deceduto dopo essersi ribaltato in un canale irriguo mentre era alla guida di un tagliaerba a quattro ruote.

E’ successo ad Ostellato in strada Argine Mezzano, dove nel tardo pomeriggio si sono precipitati i soccorritori del 118 che per l’uomo non hanno potuto fare nulla.

Sull’accaduto indagano i carabinieri per accertare cosa possa essere successo.