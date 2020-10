Ottenuto finanziamento: il Comune attuerà una massiccia campagna contro le truffe agli anziani

Un intervento massiccio e variegato di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani. È quello che verrà messo in atto dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Ferrara con una serie di azioni, interventi e campagne comunicative mirate a informare e a stimolare comportamenti di protezione per questa fascia di popolazione più fragile. Un’azione forte che si manifesterà in maniera diffusa e composita grazie a un progetto composto di diverse azioni che, su invito della Prefettura, il Comune di Ferrara ha predisposto e candidato. Il programma è già stato sottoposto all’esame del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ne ha verificato la coerenza, e ha ora ottenuto il finanziamento di quasi 44mila euro (43.803mila euro) da parte del Fondo Unico Giustizia ministeriale.

A raccontarlo è l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti (nella foto), che spiega: “Il progetto prevede la realizzazione di un logo e di uno slogan con l’impostazione di un’efficace campagna comunicativa da far partire nelle prossime settimane con particolare attenzione per il periodo natalizio e che proseguirà fino a ottobre 2021. Verrà quindi predisposto un numero verde dedicato e coinvolgeremo su queste tematiche il nuovo Sportello sociale unico integrato che è ora a disposizione nella Cittadella della salute di corso Giovecca, in modo che possa attivarsi anche su questo fronte.

Attraverso tutti questi strumenti verrà fatta informazione e prevenzione per stimolare negli anziani comportamenti protettivi da sollecitare tramite una campagna di comunicazione, che verrà messa in atto con depliant e manifesti da distribuire nei luoghi di aggregazione sociale degli anziani sul territorio. L’obiettivo è quello di rendere partecipe non solo la popolazione anziana, ma anche i familiari coinvolgendo la grande distribuzione e le varie associazioni, dando informazione e facendo prevenzione negli ospedali, nelle farmacie, negli ambulatori dei medici di medicina generale e di gruppo”.

A questo scopo verranno realizzati due video di produzione cinematografica, mirati in particolar modo a mettere in guardia dalle truffe in casa e dalle truffe al mercato, con raccomandazioni dirette per dare indicazione su come comportarsi e su chi contattare per difendersi.

Un finanziamento importante, questo ottenuto dal Comune di Ferrara, che si avvale delle risorse messe a disposizione dal Fondo Unico Giustizia per i cinquanta comuni capoluoghi di provincia italiani che hanno la popolazione anziana più numerosa.