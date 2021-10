“Ottobre rosa” con A-Rose: incontri ed eventi per essere informati e curarsi meglio: il 4, 14 e 22 ottobre ‘Aperitivi scientifici’, il 31 cena e galà

Un calendario di appuntamenti di informazione, incontro e intrattenimento quello in programma da lunedì 4 ottobre fino a domenica 31 ottobre a cura dell’associazione di ricerca oncologica sperimentale estense (A-Rose). L’inziativa intitolata “Ottobre rosa con A-rose” è stata presentata oggi nella residenza municipale.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti; la docente di Patologia generale dell’Università di Ferrara e presidente dell’Associazione A-Rose Odv Carlotta Giorgi; il docente di Patologia Generale Università di Ferrara e cofondatore di A-Rose Paolo Pinton; il dirigente scolastico dell’Istituto Vergani Navarra Massimiliano Urbinati; il direttore di Radioterapia e Medicina nucleare della AULSS 9 Scaligera (Verona) Francesco Fiorica; il direttore di Ostetricia-Ginecologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara Pantaleo Greco.

“Questo mese – ha sottolineato l’assessore Cristina Coletti – in tutte le piazze d’Italia viene valorizzato per la prevenzione femminile e a Ferrara l’amministrazione ha dato il patrocinio a questa manifestazione, organizzata per ricordare che il tumore si sconfigge con la prevenzione e la ricerca”.

La presiedente dell’associazione A-Rose Carlotta Giorgi ha quidi ricordato che “l’associazione si occupa di ricerca oncologica sperimentale estense, con l’obiettivo di trasferire i risultati della ricerca ai pazienti oncologici e di creare collegamenti reali con i pazienti. Lo scopo è quello di concretizzare nuove terapie, divulgare e fare conoscere la malattia nemica per affrontarla meglio e sconfiggerla. I fondi che raccogliamo serviranno per ricercatori, medici e strumentazioni dedicati totalmente al nostro progetto”

Nel mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, l’associazione A-Rose propone infatti una serie di incontri “per essere informati e curarsi meglio” che sono gli Aperitivi scientifici in programma lunedì 4, giovedì 14 e venerdì 22 ottobre sempre alle 18,30 nella sede dell’Istituto Navarra Vergani (via Sogari 3, Ferrara) dove si parlerà rispettivamente delle strategie di cura e prevenzione per i tumori ginecologici, per il tumore della mammella e, infine, dei criteri per seguire un’alimentazione più sana. Domenica 31 ottobre alle 19 è in calendario un evento con cena e galà di festa nel Castello di Fossadalbero (via Aldo Chiorboli 366, Fossadalbero, Ferrara) dove verrà organizzato un ‘charity dinner’ a favore dell’associazione A-Rose con prenotazione obbligatoria e dove la serata proseguirà con il ‘Masquerade gala’, una ‘festa di Halloween contro la paura’.

Per tutti gli appuntamenti è fortemente consigliata la prenotazione. Gli ingressi sono a offerta libera e serve il green pass.

Per info e prenotazioni: 338 5709199.