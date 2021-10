“Ottobre rosa”: incontri per essere informate e curarsi meglio – VIDEO

Un calendario di appuntamenti di informazione, incontro e intrattenimento quello in programma da lunedì prossimo 4 ottobre fino a domenica 31 ottobre 2021 a cura dell’associazione di ricerca oncologica sperimentale estense (A-Rose).

L’iniziativa intitolata “Ottobre rosa con A-rose” è stata presentata ieri.

E proprio ieri sera alle 19 la Statua di Girolamo Savonarola è stata illuminata di rosa, per celebrare così il via di “Ottobre rosa”, il mese dedicato alla prevenzione per la lotta ai tumori femminili.

L’accensione della particolare illuminazione scelta per sensibilizzare tutta la cittadinanza su questo tema è proposta da Andos (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) e sostenuta dal Comune di Ferrara.

Sentiamo perché è importante essere informate su queste tematiche direttamente da Paola Peruffo di Andos.