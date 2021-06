Palazzo dei Diamanti: la mostra Antonio Ligabue. Una vita d’artista prorogata al 18 luglio

Una splendida notizia per gli appassionati di Antonio Ligabue e delle mostre di Palazzo dei Diamanti. La grande antologica che celebra la vicenda umana e creativa dell’artista viene prorogata di ben tre settimane, sino a domenica 18 luglio, per permettere ai visitatori che non sono ancora riusciti a recarsi a Ferrara di ammirare le oltre 100 opere in mostra, tra dipinti, sculture e disegni, alcune mai esposte sinora.

‘Antonio Ligabue. Una vita d’artista’, Ferrara, Palazzo dei Diamanti – Fino al 18 luglio 2021

Organizzatori: Fondazione Ferrara Arte, Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea e Fondazione Archivio Antonio Ligabue di Parma.

A cura di Marzio Dall’Acqua e Vittorio Sgarbi, con la supervisione di Augusto Agosta Tota.

Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20. Informazioni e prenotazioni www.palazzodiamanti.it oppure 0532 244949